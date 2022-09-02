ФК "Урал" заключает контракт с новым игроком

В ФК "Урал" придет новый игрок. Фото: Владимир Мартьянов

Григорий Иванов подтвердил переход бывшего полузащитника "Спартака" Остона Урунова в "Урал". Об этом президент футбольного клуба из Екатеринбурга заявил в эфире "Матч ТВ".

"Уже все подписали, скоро выложим на официальном сайте", — сообщил Григорий Иванов в эфире федерального спортивного канала.

Контракт с Остоном Уруновым "Спартак" расторг на прошлой неделе. В московском клубе игрок из Узбекистана участвовал в матчах с 2020 по 2021 годы. Ранее Урунов выступал за команду из Уфы. Прошлый сезон 21-летний футболист на правах аренды также играл в "Уфе".

Ранее "Урал" подписал контракт с бывшим игроком "Краснодара", полузащитником сборной России Юрием Газинским.