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4 сентября 2022, 00:34

"Урал" в равной борьбе уступил "Динамо"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" уступил на выезде московскому "Динамо". Матч завершился в пользу хозяев со счетом 2:1.

Уже на первой минуте "шмели" забили гол, однако арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда. Первый тайм получился равным. Москвичи отрыли счёт на 38-й минуте: Константин Тюкавин точно пробил из штрафной площади гостей. Но через несколько минут Эрик Бикфалви ударом головой сравнял счёт.

Во втором тайме также была равная борьба. "Динамо" вышло вперёд благодаря красивому удару Дениса Макарова. До конца встречи обе команды имели моменты, чтобы забить гол, но счёт остался неизменным - 2:1.

Следующий матч "Урал" проведет дома. В Екатеринбурге команда Виктора Гончаренко примет "Торпедо".

Областная газета Свердловской области

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