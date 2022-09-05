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Спорт / Футбол
5 сентября 2022, 17:24

Бикфалви повторил рекорд Матвеева, «Урал» уступил «Динамо»

Фото: Пресс-служба "Урала"

Фото: Пресс-служба "Урала"

В восьмом туре чемпионата России по футболу екатеринбургский «Урал» не сумел набрать очки: в Москве он проиграл «Динамо» со счетом 1:2. Единственный мяч «шмелей» забил Эрик БИКФАЛВИ, который стал сорекордсменом клуба по числу голов в элитном дивизионе.

Уже на первой минуте встречи «Уралу» (а именно Андрею Егорычеву) удалось забить гол. Однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Правильный гол первыми забили хозяева: Константин Тюкавин опередил защитников «Урала» и нанес точный удар из пределов штрафной площади.

Но еще до перерыва «шмели» выровняли положение. Вячеслав Подберёзкин сделал навес со штрафного удара на Эрика Бикфалви, тот пробил головой, и мяч по высокой дуге опустился в дальний угол ворот Антона Шунина. Для Бикфалви это был 42-й забитый мяч в составе «Урала», и по этому показателю румын догнал Юрия Матвеева – рекордсмена екатеринбургского клуба по голам в элитном дивизионе. Следующий гол Бикфалви сделает его лучшим бомбардиром клуба за всю историю.

Во втором тайме «Динамо» и «Урал» также имели возможности, чтобы забить, но своим шансом воспользовались только москвичи. Денис Макаров мощным ударом из-за пределов штрафной площади принес победу своей команде.

«Урал» продолжает занимать последнее, 16-е, место в турнирной таблице, имея всего одно очко после восьми туров. Следующий матч екатеринбуржцы проведут дома: 11 сентября команда Виктора Гончаренко примет московское «Торпедо», которое до вчерашнего матча (он завершился после подписания этого номера газеты в печать) также набрало только одно очко.

  • Опубликовано в №161 от 06.09.2022
Областная газета Свердловской области
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