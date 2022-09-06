Футбольный клуб "Урал" выкупил нового игрока

ФК "Урал" выкупил у "Астаны" игрока Рая Влута. Фото: официальный сайт ФК "Астана"

Футбольный клуб "Урал" приобрел нового игрока. Им стал голландец Рай Влут из казахстанской "Астаны".

"Отметим, что клуб из Екатеринбурга воспользовался опцией выкупа контракта нидерландского нападающего", — сообщается на официальном сайте ФК "Астана".

Новому игроку "Урала" 27 лет, его рост 188 сантиметров. За столичный клуб из Казахстана футболист сыграл 19 матчей, забив 7 мячей. В "Астане" поблагодарили Рая Влута за работу и пожелали успехов в карьере.

Напомним, ранее президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов подтвердил информацию о заключении контракта с Остоном Уруновым из московского "Спартака".