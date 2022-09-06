Футбольный клуб "Урал" выкупил нового игрока

Футбольный клуб "Урал" приобрел нового игрока. Им стал голландец Рай Влут из казахстанской "Астаны".
"Отметим, что клуб из Екатеринбурга воспользовался опцией выкупа контракта нидерландского нападающего", — сообщается на официальном сайте ФК "Астана".
Новому игроку "Урала" 27 лет, его рост 188 сантиметров. За столичный клуб из Казахстана футболист сыграл 19 матчей, забив 7 мячей. В "Астане" поблагодарили Рая Влута за работу и пожелали успехов в карьере.
Напомним, ранее президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов подтвердил информацию о заключении контракта с Остоном Уруновым из московского "Спартака".