Темы дня

Спорт / Футбол
7 сентября 2022, 13:33

Украинский защитник "Урала" Денис Кулаков вернулся в команду

Фото: пресс-служба "Урала"

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" дозаявил в состав команды на матчи Премьер-Лиги украинского защитника Дениса Кулакова. Информация об этом имеется на официальном сайте РПЛ.

Денис Кулаков выступал в "Урале" с сезона 2016/2017, был основным правым защитником команды, а также капитаном екатеринбургского клуба. Однако в феврале 2022 года Кулаков расторг контракт с командой и покинул Екатеринбург вместе с другим украинским легионером "Урала" — Ярославом Годзюром.

Сейчас Денис вновь вернулся в "Урал" и готовится c командой к предстоящим матчам. Ближайшую встречу екатеринбуржцы проведут дома: 11 сентября команда Виктора Гончаренко сыграет с "Торпедо".

Также отметим, что "Урал" официально объявил о подписании контракта с нидерландским нападающим Райем Влутом. Соглашение рассчитано на 2,5 года, игрок перебрался в Екатеринбург из "Астаны".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.09.2022, 16:59 / Спорт
Защитник "Урала" Иван Кузьмичев перешел в "Локомотив"
07.09.2022, 16:50 / Общество
Свердловский губернатор дал поручения по школьному питанию
07.09.2022, 16:48 / Спорт
Новая мини-футбольная "Суперлига" может начать функционировать уже в октябре
07.09.2022, 16:06 / Общество
Росавиация одобрила полеты из Екатеринбурга в Тегеран
07.09.2022, 15:50 / Общество
В Екатеринбурге продают опасные сливы