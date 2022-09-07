Украинский защитник "Урала" Денис Кулаков вернулся в команду

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" дозаявил в состав команды на матчи Премьер-Лиги украинского защитника Дениса Кулакова. Информация об этом имеется на официальном сайте РПЛ.

Денис Кулаков выступал в "Урале" с сезона 2016/2017, был основным правым защитником команды, а также капитаном екатеринбургского клуба. Однако в феврале 2022 года Кулаков расторг контракт с командой и покинул Екатеринбург вместе с другим украинским легионером "Урала" — Ярославом Годзюром.

Сейчас Денис вновь вернулся в "Урал" и готовится c командой к предстоящим матчам. Ближайшую встречу екатеринбуржцы проведут дома: 11 сентября команда Виктора Гончаренко сыграет с "Торпедо".

Также отметим, что "Урал" официально объявил о подписании контракта с нидерландским нападающим Райем Влутом. Соглашение рассчитано на 2,5 года, игрок перебрался в Екатеринбург из "Астаны".