Темы дня

Спорт / Футбол
7 сентября 2022, 16:48

Новая мини-футбольная "Суперлига" может начать функционировать уже в октябре

Фото: Пресс-служба "Синары"

Фото: Пресс-служба "Синары"

Недавно созданная Ассоциация профессиональных мини-футбольных клубов "Суперлига", президентом которой является глава екатеринбургской "Синары" Григорий Иванов, подала документы в Российский футбольный союз с просьбой получения прав на проведение чемпионата России. На данный момент эти права принадлежат другой организации — Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

— "Суперлига" накануне обратилась в РФС с просьбой рассмотреть вопрос о передаче прав на проведение чемпионата страны, — приводит слова исполнительного директора организации Ивана Шабанова "Чемпионат". — Мы намерены сделать турнир ярким, зрелищным и коммерчески привлекательным спортивным продуктом. Начать мероприятие планируем после завершения сборов национальной сборной — в середине октября текущего года, чтобы не прерываться на этот УТС. Мы надеемся, что Исполком РФС удовлетворит наше обращение, позволит клубам самостоятельно решать вопросы развития чемпионата страны по аналогии с РПЛ и ФНЛ, и лига сможет влиться в большую футбольную семью и станет ее полноправным членом наравне с другими субъектами футбола.

Напомним, ранее представители семи клубов элитного дивизиона чемпионата России, в том числе и екатеринбургской "Синары", провели заседание в Тюмени, на котором решили создать новую организацию — "Суперлигу". Участники заседания подписали устав, а также провели выборы президента — им стал Григорий Иванов.

— Создавая лигу, рассчитывая на поддержку других мини-футбольных клубов и, конечно, на поддержку со стороны РФС, есть твердая уверенность в том, что вместе сможем создать в такой огромной стране больше сильных и коммерчески успешных мини-футбольных клубов, — объяснил инициативу создания новой организации Григорий Иванов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.09.2022, 16:59 / Спорт
Защитник "Урала" Иван Кузьмичев перешел в "Локомотив"
07.09.2022, 16:50 / Общество
Свердловский губернатор дал поручения по школьному питанию
07.09.2022, 16:48 / Спорт
Новая мини-футбольная "Суперлига" может начать функционировать уже в октябре
07.09.2022, 16:06 / Общество
Росавиация одобрила полеты из Екатеринбурга в Тегеран
07.09.2022, 15:50 / Общество
В Екатеринбурге продают опасные сливы