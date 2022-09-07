Новая мини-футбольная "Суперлига" может начать функционировать уже в октябре

Фото: Пресс-служба "Синары"

Недавно созданная Ассоциация профессиональных мини-футбольных клубов "Суперлига", президентом которой является глава екатеринбургской "Синары" Григорий Иванов, подала документы в Российский футбольный союз с просьбой получения прав на проведение чемпионата России. На данный момент эти права принадлежат другой организации — Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

— "Суперлига" накануне обратилась в РФС с просьбой рассмотреть вопрос о передаче прав на проведение чемпионата страны, — приводит слова исполнительного директора организации Ивана Шабанова "Чемпионат". — Мы намерены сделать турнир ярким, зрелищным и коммерчески привлекательным спортивным продуктом. Начать мероприятие планируем после завершения сборов национальной сборной — в середине октября текущего года, чтобы не прерываться на этот УТС. Мы надеемся, что Исполком РФС удовлетворит наше обращение, позволит клубам самостоятельно решать вопросы развития чемпионата страны по аналогии с РПЛ и ФНЛ, и лига сможет влиться в большую футбольную семью и станет ее полноправным членом наравне с другими субъектами футбола.

Напомним, ранее представители семи клубов элитного дивизиона чемпионата России, в том числе и екатеринбургской "Синары", провели заседание в Тюмени, на котором решили создать новую организацию — "Суперлигу". Участники заседания подписали устав, а также провели выборы президента — им стал Григорий Иванов.

— Создавая лигу, рассчитывая на поддержку других мини-футбольных клубов и, конечно, на поддержку со стороны РФС, есть твердая уверенность в том, что вместе сможем создать в такой огромной стране больше сильных и коммерчески успешных мини-футбольных клубов, — объяснил инициативу создания новой организации Григорий Иванов.