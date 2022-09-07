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7 сентября 2022, 16:59

Защитник "Урала" Иван Кузьмичев перешел в "Локомотив"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" объявил о переходе защитника команды Ивана Кузьмичева в московский "Локомотив". Клубы вели переговоры и пришли к соглашению, футболист уже покинул Екатеринбург.

В "Урал" Иван пришел в январе 2020 года. Сначала он выступал за молодежку и "Урал-2", а в январе 2021 года отправился на сборы вместе с главной командой. 16 мая 2021 года в игре против "Локомотива" Кузьмичев дебютировал за "Урал" в РПЛ, а осенью защитник стал игроком молодежной сборной России.

Всего в составе екатеринбургской команды Иван провел 32 официальных матча.

— Благодарим за игру в нашем клубе и желаем удачного продолжения карьеры, — говорится в обращении футбольного клуба "Урал".

Напомним, что сегодня "Урал" объявил о подписании контракта с нападающим из Нидерландов Райем Влутом. Также стало известно о том, что в Екатеринбург вернулся экс-капитан "Урала" Денис Кулаков, который уже тренируется с командой и готовится к предстоящим играм. Ранее екатеринбургский клуб пополнил экс-игрок московского "Спартака" Остон Урунов.

Областная газета Свердловской области

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