Состав "Урала" пополнил опытный белорусский защитник Егор Филипенко

Фото: Пресс-служба "Урала"

Еще одним трансфером "Урала" стал защитник из Белоруссии Егор Филипенко. Футболист присоединился к екатеринбургской команде на правах свободного агента.

Егор Филипенко — опытнейший 34-летний защитник. Начинал профессиональную карьеру в БАТЭ, после чего уехал играть в Россию. С 2008 по 2012 принадлежал московскому "Спартаку", побывал в арендах в "Томи" и "Сибири". В 2012 году вернулся в БАТЭ, где выступал на протяжении следующих двух сезонов, в том числе под руководством нынешнего главного тренера "Урала" Виктора Гончаренко.

После этого выступал в испанской "Малаге", а также в израильских клубах "Маккаби" и "Ашдод". В 2018 году вновь вернулся в БАТЭ, провел там еще два сезона и присоединился к солигорскому "Шахтеру", который был последним клубом в карьере Егора.

При этом у Филипенко внушительная карьера в сборной Белоруссии. Егор провел 21 матч в составе молодежной команды, принимал участие в молодежном чемпионате Европы 2011 года, где его команда завоевала бронзовые медали и путевку на Олимпийские игры-2012, а сам Филипенко забил единственный гол в ворота сборной Чехии в матче за бронзу. За основную сборную Белоруссии Филипенко сыграл 52 матча, в 2019 году завершил карьеру в сборной.

Напомним, что ранее "Урал" подписал контракт с нападающим из Нидерландов Райем Влутом. Также стало известно о том, что в Екатеринбург вернулся защитник и экс-капитан команды Денис Кулаков, который уже приступил к тренировкам с екатеринбургской командой. Еще состав екатеринбургской команды пополнил экс-полузащитник "Спартака" Остон Урунов.