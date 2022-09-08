«Урал» закупился оптом

Фото: Пресс-служба «Урала»

8 сентября закрылось летнее трансферное окно в российском футболе. Екатеринбургский «Урал» за последнюю неделю приобрел шестерых новых игроков. В их числе – бывшие футболисты «Спартака», «Фулхэма» и самого «Урала».

Наконец-то появился нападающий

О новом нападающем для команды болельщики «Урала» мечтали не один сезон. Роль наконечника в атаках екатеринбургского клуба сейчас выполняет Эрик Бикфалви, который не является классическим форвардом. За два дня до закрытия трансферного окна «Урал» все же отыскал нападающего: в Екатеринбург прилетел нидерландский футболист Рай Влут. 27-летний форвард большую часть карьеры выступал в голландском чемпионате, в том числе и за топ-клуб ПСВ, воспитанником которого он является. Позже поиграл в Италии и Бельгии, после чего вернулся в Нидерланды и выступал за «Эксельсиор» и «Хераклес». Последним клубом Райа была казахстанская «Астана», в составе которой он провел 14 матчей и забил пять голов. Забивать Влут умеет, он доказывал это во всех командах, за которые выступал, и, конечно, «Уралу», у которого два забитых мяча в восьми играх нынешнего чемпионата России, такой игрок придется ко двору.

Чуть ранее «Урал» объявил о подписании контракта с узбекским полузащитником Остоном Уруновым, который известен своими выступлениями в «Уфе» и «Спартаке». Остону всего 21 год, при этом он был игроком основного состава в «Уфе», регулярно вызывается в сборную своей страны и подкупает универсальностью. Урунов может сыграть сразу на нескольких позициях: на флангах полузащиты, в центре поля, в роли «десятки». Вопрос, где его будет использовать наставник екатеринбуржцев Виктор Гончаренко, остается открытым. Сам игрок признавался, что комфортнее себя чувствует в центре поля, но там у «Урала» уже есть Даниэль Мишкич и недавно приобретенный Юрий Газинский.

Укрепили оборону

Большую работу «Урал» провел и по усилению оборонительной линии.

Прежде всего в Екатеринбург вернулся 36-летний украинский защитник Денис Кулаков. Бывший капитан екатеринбургской команды, выступавший за «шмелей» с 2016 года, в феврале 2022-го разорвал с командой контракт и покинул клуб вместе с другим украинским легионером – Ярославом Годзюром. Однако несколько дней назад «Урал» заявил Кулакова на матчи Премьер-лиги и подтвердил, что Денис уже тренируется с командой. Потерю Кулакова «Урал» переживал очень тяжело. Прежний тренер Игорь Шалимов пытался закрыть позицию правого защитника Андреем Егорычевым, который в «Урале» в каком только амплуа не играл, Виктор Гончаренко доверял Мингияну Бевееву, вернувшемуся из аренды, но ни тот, ни другой своей игрой совсем не впечатляли. Поэтому возращение опытного Кулакова, которого к тому же очень любят екатеринбургские болельщики, – безусловный плюс.

С центром обороны у «Урала» тоже не все было в порядке. И Игорь Шалимов, и Виктор Гончаренко играли как с двумя, так и с тремя центральными защитниками, но надежности не хватало при любых схемах, поэтому усиление этой позиции, что называется, напрашивалось. В Екатеринбург перебрался 34-летний защитник из Белоруссии Егор Филипенко. Он уже играл в России – в «Спартаке», «Томи» и «Сибири», а также много выступал за белорусский БАТЭ, когда эту команду тренировал нынешний наставник «Урала» Виктор Гончаренко. За плечами у Филипенко большая карьера в сборной. Да, 34 года – солидный возраст, но с возрастом в одном комплекте идет и опыт, которого защитникам «Урала» явно не хватает.

Еще одним приобретением в центр обороны стал хорват Сильвие Бегич. Начинал карьеру в хорватских клубах «Камен», «Рудеш» и «Интер». В 2017 году приехал играть в Россию, выступал за «Оренбург», помог команде выйти в Премьер-лигу. В 2019 году перебрался в казанский «Рубин», но в прошлом сезоне провел за казанский коллектив 5 матчей и был отдан в аренду в «Крылья Советов». В марте 2022 года хорват приостановил контракт с «Рубином» и покинул Россию, однако принял решением вернуться в российский чемпионат и перейти в «Урал».

Довольно неожиданным трансфером «Урала» стало приобретение 28-летнего бельгийца гвинейского происхождения Ибраима Сиссе. В основном Сиссе выступал у себя на родине за клубы «Стандарт» и «Мехелен», но также провел несколько матчей в английской Премьер-лиге за «Фулхэм», причем играл там против таких команд как «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Сиссе вызывался в юношеские и молодежную сборную Бельгии, но на взрослом уровне выбрал выступление за сборную Гвинеи, паспорт которой у него тоже имеется. Ибраим – игрок оборонительного плана, может сыграть в опорной зоне или же в центре обороны, что тоже будет очень кстати для екатеринбургской команды.

Пора побеждать

«Урал» прилично усилился на самом финише трансферного окна. Появился нападающий, укрепилась оборонительная линия. Виктор Гончаренко, как и писали, перешел в «Урал» с условием последующих трансферов. При этом, правда, возникает вопрос: почему екатеринбургский клуб стал укомплектовывать состав только к девятому туру, когда в активе команды всего одно очко и последнее место в чемпионате России? В межсезонье Игорю Шалимову в усиление дали Алексея Каштанова, который на тот момент не провел ни одного матча даже в ФНЛ, и Фаниля Сунгатулина из «Спартака-2». Совершенно разные трансферные кампании получились.

Так или иначе, сейчас «Урал» выглядит – во всяком случае на бумаге – куда предпочтительнее, чем в начале сезона. Самое время набирать очки, тем более что впереди важнейшая домашняя игра против «Торпедо», которое идет на предпоследнем месте и тоже имеет всего одно очко. 11 сентября обновленный «Урал» в домашнем поединке будет пытаться добыть первую победу в новом сезоне Премьер-лиги и сдвинуться с мертвой точки.