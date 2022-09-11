"Урал" победил "Торпедо", Эрик Бикфалви стал лучшим бомбардиром екатеринбургского клуба

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" одержал первую победу в новом сезоне Премьер-лиги. "Шмели" на своем поле оказались сильнее "Торпедо" — 2:0.

В первом тайме команды создали не слишком много опасных моментов. "Урал" владел территориальным преимуществом, а "Торпедо" действовало на контратаках. У гостей несколько моментов имел Давид Караев, ранее выступавший за "Урал", но забить ему не удалось. С атаками хозяев поля раз за разом справлялся голкипер "Торпедо" Егор Бабурин.

В начале второго тайма гости получили отличный шанс, чтобы выйти вперед: голкипер "Урала" Никита Алексеев нарушил правила в своей штрафной, и рефери назначил пенальти. Правда, сам Алексеев и исправил ошибку, отбив удар Давида Караева. По ходу второго тайма у "Урала" появились на поле новички – Остон Урунов и Лазар Ранджелович, что добавило активности екатеринбургским футболистам в атаке. На 71-й минуте встречи Эрик Бикфалви забил свой 2-й мяч в нынешнем сезоне и все-таки вывел "Урал" вперед. Для румына этот гол стал 43-м в составе екатеринбургской команды, и он стал лучшим бомбардиром "Урала" в истории чемпионатов России, обогнав Юрия Матвеева. А под занавес матча Эрик забил еще раз, оформив дубль и установив окончательный счет в матче – 2:0.