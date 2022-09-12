Бикфалви сдвинул «Урал» с мертвой точки

«Урал» забил в нынешнем чемпионате России 4 гола, и три из них – на счету Эрика Бикфалви. Фото: Владимир Васильев

Футбольный клуб «Урал» одержал первую победу в нынешнем сезоне Премьер-лиги. В девятом туре в Екатеринбурге команда Виктора ГОНЧАРЕНКО переиграла столичное «Торпедо» со счетом 2:0, благодаря чему обошла соперника в турнирной таблице. Оба гола забил капитан «шмелей» Эрик БИКФАЛВИ, который стал самым результативным игроком в истории клуба.

В схожих ситуациях

Для обеих команд этот матч был крайне важен. И «Урал», и «Торпедо» провалили старт сезона: в восьми матчах набрали по одному очку и располагались соответственно на последнем и предпоследнем местах в турнирной таблице. Обе команды успели сменить наставников: у «Урала» вместо Игоря Шалимова был назначен Виктор Гончаренко, а в «Торпедо» Александра Бородюка, который вывел команду в Премьер-лигу, сменил Николай Савичев. И обе команды активно провели концовку трансферного окна, попытавшись усилить свой состав.

О приобретениях «Урала» «Областная газета» уже подробно рассказывала (см. номера за 9 и 10 сентября). Все новички попали в заявку на матч с «Торпедо», но поначалу все остались в запасе: Виктор Гончаренко решил начать матч привычным составом. Только основной вратарь Илья Помазун пропускал матч из-за повреждения – вместо него на поле вышел молодой Никита Алексеев, который сыграл на ноль в кубковой игре с «Сочи».

Сам привез – сам исправил

В первом тайме «Урал» больше владел мячом, больше находился в позиционных атаках, гости же старались убегать в контратаки. В одной из них мог отличиться экс-нападающий «Урала» Давид Караев, но не попал в ворота. А однажды екатеринбуржцам просто повезло: Никита Алексеев затянул с выносом мяча и угодил в нападающего, который пытался этот вынос накрыть. В итоге мяч отскочил в штангу, после чего Алексеев его все-таки выбил.

«Урал» часто задействовал фланги. Слева несколько раз хорошо бил по воротам Александр Юшин, но с его ударами справлялся голкипер «Торпедо» Егор Бабурин. Справа чаще шли навесы и прострелы в штрафную площадь гостей, но ничем по-настоящему опасным они не заканчивались.

Переломный момент в матче наступил в самом начале второго тайма. Никита Алексеев снес в собственной штрафной площадке игрока «Торпедо», за что «Урал» получил пенальти в свои ворота. К мячу подошел все тот же Давид Караев, но забить не сумел: Алексеев вытащил удар из левой «шестерки», исправив свою же ошибку. После этого момента на «Екатеринбург Арене» доминировал «Урал».

Эрик – рекордсмен

После перерыва Виктор Гончаренко бросил в бой первых новичков: на поле появились Остон Урунов и Лазар Ранджелович, и атака «Урала» заиграла новыми красками. Впечатлил Ранджелович, который не стеснялся брать игру на себя, несколько раз хорошо пробил по воротам, а также сделал несколько хороших передач на партнеров, с которых можно было забивать.

Не потерялся и Урунов, также подключавшийся к атакам. Но забил в итоге тот, от которого атакующие действия «Урала» зависят последние несколько сезонов. Эрик Бикфалви из-за пределов штрафной площади нанес точный удар, с которым Егор Бабурин не справился. Этот гол стал для румына историческим – 43-м в составе «Урала»: он побил рекорд Юрия Матвеева и стал лучшим бомбардиром клуба за всю историю чемпионатов России. Через десять минут Бикфалви забил второй, после чего весь стадион скандировал его имя.

В концовке встречи Виктор Гончаренко предоставил игровое время Райу Влуту, который мог забить на последних секундах игры. Также на поле под громкие аплодисменты появился Денис Кулаков, вернувшийся в Екатеринбург после полугодовой паузы: бывшего капитана местная публика встретила очень тепло.

«Урал» одержал первую победу в нынешнем сезоне Премьер-лиги и ушел с последнего места в таблице: теперь екатеринбуржцы занимают 15-ю строчку.

Опробовали новичков

Эта победа должна придать екатеринбуржцам уверенности в собственных силах. В первом тайме игроки «Урала» очень много нервничали, было видно, что ответственность за результат и безвыигрышная серия очень давят на них. Во второй половине встречи была уже другая игра. Усилили игру те новички, которые появились на поле. Лазар Ранджелович хорошо вписался в игру на правом фланге, заменив Рамазана Гаджимурадова: серб практически не ошибался, брал игру на себя и создавал опасные моменты у чужих ворот. Остон Урунов и Рай Влут были менее заметны, хотя последний вполне мог отличиться.

Достойно в обороне отыграл Илья Быковский. Не увидели в игре Егора Филипенко, Сильвие Бегича и Ибраиму Сиссе – возможно, они появятся в кубковом матче.

Ближайшую игру «Урал» проведет именно в Кубке России. Завтра, 14 сентября, он сыграет в Москве с ЦСКА. Это будет второй поединок «шмелей» в рамках группового раунда Кубка. После первого тура «Урал» и ЦСКА, выигравшие у оппонентов со счетом 2:0, лидируют в своем квартете с одинаковыми показателями.

Ближайший матч в чемпионате состоится в субботу, 17 сентября: «шмели» на своем поле примут грозненский «Ахмат».

Победу ждали долго

На послематчевой пресс-конференции Виктор Гончаренко отметил, что его команда долго шла к этой победе.

– И у меня, и у команды такое чувство, что мы вечность уже не выигрывали, – сказал главный тренер «Урала» . – Сегодня нам очень хотелось победить. В начале игры чувствовали себя нервозно. В простых ситуациях отдавали мяч сопернику. Где-то не могли обработать простые передачи. Во втором тайме немножко успокоились. Ситуация с незабитым пенальти повернула игру в другую сторону. Этот момент придал нам сил. Чувствовалось, что мы взяли игру под контроль.

Автор двух голов и лучший игрок матча Эрик Бикфалви рассказал после игры, что для него главное – командная победа.

– Очень хорошие эмоции, победить было очень важно. Результат абсолютно заслуженный – мы работаем на тренировках. Спасибо команде. Важно, что Алексеев потащил пенальти. Это придало уверенности и нам, и фанатам. Начали создавать моменты, уже чувствовали, что голом пахнет. Самое главное – мы победили.

Лучшие голеадоры «Урала» в элитном дивизионе чемпионата России № Футболист Голы Сезоны и годы выступлений 1. Эрик Бикфалви 44 7-й (с 2016–2017) 2. Юрий Матвеев 42 4 (1992–1995) 3. Игорь Ханкеев 32 5 (1992–1996) 4. Альберт Андреев 23 3 (1992–1994) 5. Спартак Гогниев 19 3 (2013–2016)

Люди в черном Новая форма «Урала» – оранжево-черно-зеленая, судя по всему, несчастливая для команды: «шмели» сыграли в ней 8 матчей и набрали в них только одно очко. В традиционной черной форме екатеринбуржцы в этом сезоне провели 2 встречи – в Кубке с «Сочи» и в чемпионате с «Торпедо» – и в обеих победили с одинаковым счетом 2:0.