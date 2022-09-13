В мини-футболе наступило троевластие

Фото: Пресс-служба АМФР

Проведением чемпионата России 2022/2023 года будет заниматься Российский футбольный союз (РФС) совместно с ведущими клубами и Ассоциацией мини-футбола России (АМФР) – таков итог встречи, состоявшейся у президента РФС Александра ДЮКОВА.

30 августа – за десять дней до старта нового сезона – на официальном сайте екатеринбургского клуба «Синара» появилось заявление о том, что создана новая организация – Суперлига. В нее вошли представители семи команд элитного дивизиона чемпионата России, а президентом избран глава «Синары» Григорий Иванов. Новая организация заявила о том, что намерена стать главной в российском мини-футболе, отодвинув в сторону АМФР.

На момент публикации заявления именно АМФР владела правами на проведение всех крупных отечественных турниров по мини-футболу, в том числе матчей Суперлиги и Кубка России. Но представители ведущих клубов страны ее деятельностью недовольны. После создания Суперлиги они обратились к РФС с просьбой передать права на проведение турниров их организации.

– Самый главный лейтмотив нашего собрания – желание самих клубов руководить своими соревнованиями, – заявил Григорий Иванов изданию NEFT. – Есть Премьер-лига, есть Первая и Вторая лиги, Женская лига, Лига пляжного футбола – все это под эгидой РФС, а мы – в непосредственном подчинении Ассоциации мини-футбола России. На мой взгляд, это неправильно. Профессиональные клубы хотят развивать профессиональный мини-футбол. У нас уже не первый год снимаются клубы с соревнований. У нас было восемь клубов, потом девять, а прошлый сезон мы опять заканчивали восемью клубами. Непонятно, зачем мы играли чемпионат, если в плей-офф попадали все восемь команд. Мы хотим проводить интересный чемпионат, потому что сейчас для этого есть все возможности. И телевидение, и букмекеры готовы прийти. А в АМФР с нами вообще не согласовывали ничего.

На встрече представителей российских клубов с Александром Дюковым было принято решение, что организовывать чемпионат России 2022/2023 будет РФС совместно с клубами и АМФР. То есть первые подвижки есть (клубы включили в число организаторов чемпионата), но передачи прав на проведение чемпионата новой Суперлиге не произошло. Во всяком случае, пока.

Чемпионат страны стартует, как и было определено ранее, 16 сентября. «Синара» в этот день сыграет на своей площадке с «Ухтой».