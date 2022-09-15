Амбассадоры сборной РФ по футболу провели открытый урок для свердловских школьников

Свердловская область в 2021 году вошла в число восьми пилотных субъектов РФ для реализации проекта "Футбол в школе". Фото: департамент информполитики Свердловской области

В школе № 52 Екатеринбурга и школе № 7 Полевского прошли открытые уроки в рамках проекта РФС "Футбол в школе". Бывшие игроки сборной РФ Динияр Билялетдинов, Елена Терехова, Руслан Пименов и Никита Баженов, а также чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров провели для ребят мастер-класс, сыграли с ними товарищеские матчи и дали автографы.

Футболист Руслан Пименов рассказал, что в детстве он и его сверстники могли видеть своих кумиров только по телевизору. Сейчас у подрастающего поколения появилась возможность лично познакомиться со спортсменами, перенять опыт и последовать их примеру.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Самая главная задача — увести детей со двора и влюбить в спорт, своим примером показать, что можно добиться успеха, а для этого нужно трудолюбие и хорошая учеба в школе. Конечно, за один урок не получится обучить детей игровому мастерству, но подарить им позитив мы должны. Такие уроки запоминаются на всю жизнь", — сказал спортсмен.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В течение двух часов наставники провели общую разминку и занятие по отработке игровой техники, после чего ребята под руководством футболистов сыграли товарищеский матч, а затем в игру включились уже сами спортсмены. В завершение открытого урока амбассадоры сфотографировались со школьниками и провели автограф-сессию.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Как отметили в региональном департаменте информполитики, Свердловская область в 2021 году вошла в число восьми пилотных субъектов РФ для реализации проекта "Футбол в школе" — в том году 30 школ-участниц получили футбольную форму и необходимый спортинвентарь. В этот раз к проекту присоединились еще 50 общеобразовательных учреждений.