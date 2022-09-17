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17 сентября 2022, 15:56

"Урал" в Екатеринбурге проиграл "Ахмату"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" потерпел поражение в десятом туре чемпионата России. "Шмели" в Екатеринбурге уступили "Ахмату" — 1:2.

В первом тайме команды создали на двоих не так много моментов. "Урал" больше владел мячом, но опасности у чужих ворот было мало. Гости же сумели реализовать свой единственный момент: Евгений Харин точно пробил из штрафной площади. Стоит отметить, что "Урал" провел две вынужденные замены: из-за повреждений поле покинули Эрик Бикфалви и Вячеслав Подберезкин.

Во втором тайме "Урал" действовал гораздо активнее, устраивал навалы на ворота соперника и все же сумел отыграться: Илья Быковский был первым на подборе и мощно пробил в нижний угол — 1:1. 

Однако уже в добавленное время "Ахмат" все же вырвал победу: Бериша здорово разобрался с обороной хозяев и принес своей команде победу — 2:1.

Областная газета Свердловской области

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