Худшая треть в истории

Мингиян Бевеев не успевает помешать Евгению Харину нанести результативный удар по воротам «Урала». Фото: Владимир Васильев.

Екатеринбургские футболисты перед паузой в чемпионате России на матчи национальных сборных не сумели порадовать своих болельщиков . В десятом туре «шмели» на своем поле уступили грозненскому «Ахмату» – 1:2.

Травмирующее начало

Новый наставник «Урала» Виктор Гончаренко по-прежнему пытается найти оптимальный состав для своей команды. «Урал» за последние недели приобрел восемь игроков, и, конечно, им необходимо время для адаптации. В матче с «Ахматом» впервые в футболке екатеринбургского клуба на поле появился (причем с первых минут) защитник Сильвие Бегич. Из новичков в стартовом составе также вышли Юрий Газинский и Лазар Ранджелович, зарекомендовавшие себя в предыдущих играх. Отметим и возвращение в строй голкипера Ильи Помазуна, который вновь занял привычное место в воротах.

Однако план на игру Виктору Гончаренко и его помощникам пришлось менять уже в самом начале матча. На второй минуте встречи капитан и лидер «Урала» Эрик Бикфалви в столкновении с защитником «Ахмата» получил повреждение ноги и покинул поле в сопровождении врачей. А в середине первого тайма тренерскому штабу «Урала» пришлось совершить еще одну замену: Вячеслав Подберёзкин потянул мышцу. Вместо Эрика и Вячеслава на поле появились Рай Влут и Алексей Каштанов, а Виктор Гончаренко на послематчевой пресс-конференции посетовал на сложный календарь.

– Второй цикл подряд мы за шесть дней играем три игры, – сказал Виктор Гончаренко. – Это нормальная практика для команд, которые играют в еврокубках. Но хочется посмотреть, все ли команды в таком графике. Например, у «Ахмата» было на восстановление на один день больше, чем у нас. Это сильно может сказываться на результате. Защитники здорово устают, они не могут прессинговать. Не знаю, каким образом выстраивался календарь. Мы играем поздний матч в Москве, а затем – раннюю игру в Екатеринбурге. У нас реально мало времени на восстановление. Характер травм у Бикфалви и Подберёзкина я связываю с этим.

Не забиваешь ты…

Сам матч получился сложным для обеих команд. «Уралу» просто необходимо было дома набирать очки, «Ахмат», проигравший две последние встречи, хотел прервать свою неудачную серию. Поэтому в первом тайме было довольно много борьбы (отсюда, кстати, и травмы).

Екатеринбуржцы больше владели мячом, но счет открыли именно гости: «Урал» пропустил, Евгений Харин принял мяч в штрафной площади и точно пробил в нижний угол. Перед самым перерывом екатеринбуржцы организовали настоящий навал на ворота соперника, Алексей Каштанов имел отличную возможность выровнять положение, но с пяти метров не сумел переиграть голкипера «Ахмата» Гиорги Шелия.

Во втором тайме «шмели» продолжили натиск, постоянно обостряли игру. На свой гол «Урал» во втором тайме точно наиграл, и на 84-й минуте все же сравнял счет. Молодой защитник Илья Быковский прибежал в чужую штрафную, оказался первым на подборе и нанес точный удар – 1:1.

Воодушевленный «Урал» создал еще несколько моментов и мог выйти вперед, но вновь подвела реализация. Зато «Ахмат» использовал свои немногочисленные шансы на сто процентов. Вышедший на замену Бернард Бериша уже в компенсированное время принес грозненской команде победу. Причем момент Бериша создал себе сам: убежал к чужой штрафной, где накрутил Дениса Кулакова и точно пробил в дальний угол. У «Урала» в этом матче были моменты куда опаснее и выгоднее, но забить «шмелям» удалось лишь раз, а «Ахмат» увез из Екатеринбурга три очка – 2:1.

Хуже не было

В чемпионате России позади треть сыгранных матчей. После десяти туров в активе «Урала» всего четыре очка и 15-е место в таблице (такие же показатели у «Торпедо», но по личной встрече «шмели» выше). Это худший старт екатеринбургской команды в рамках РПЛ. Даже в сезоне 2013/2014, сразу после выхода из ФНЛ, команда имела в своем активе шесть очков после десяти туров и 14-е место в таблице. Лучший показатель у «Урала» после трети сыгранных матчей был в сезоне 2015/2016: тогда екатеринбуржцы располагались на шестой позиции и имели 15 очков (интересно, что в том сезоне с командой начинал работать Виктор Гончаренко, по после шести туров он покинул Екатеринбург).

Вместе с тем сказать, что сейчас все безнадежно, нельзя. Белорусский специалист перестраивает игру, и, конечно, на это нужно время. «Шмели» в последних матчах смотрятся гораздо увереннее, чем в начале сезона: победы над «Торпедо» и «Сочи», равные матчи с ЦСКА и «Ахматом». Где-то не хватает везения, где-то мастерства у отдельных исполнителей (забей Алексей Каштанов из убойной позиции перед самым перерывом, то неизвестно, как бы завершилась встреча). Но прогресс очевиден, и хочется верить, что Виктор Гончаренко выведет команду из ямы.

Из неприятных моментов – это, конечно, реализация собственных моментов. Пять голов в десяти матчах – цифры очень скромные. И три из этих пяти голов забил Эрик Бикфалви, то есть на данный момент вся атакующая сила команды находится в руках капитана. Вот только Эрик получил травму, и, по словам президента «Урала» Григория Иванова, может пропустить несколько недель, как и Вячеслав Подберёзкин. Потери это очень весомые, и «Уралу» придется непросто.

Спасительная пауза

В этих условиях пауза на матчи сборных как нельзя кстати. Во-первых, у тренерского штаба «Урала» будет возможность поработать с командой в тренировочном процессе, донести определенные мысли и отработать какие-то моменты. Когда команда играет три матча за шесть дней, тренировок у нее практически нет, и исправлять ошибки приходится непосредственно в играх. Во-вторых, за две недели паузы тренерский штаб может окончательно определиться со стартовым составом, поработать с новичками. Ну, и, в-третьих, пауза – возможность восстановить силы после напряженного календаря, а также залечить травмы тем, кто их получил.

Следующий матч «шмели» проведут в Кубке России: 28 сентября екатеринбуржцы дома примут «Торпедо». В Кубке дела у команды идут лучше, чем в чемпионате: после двух туров «Урал» занимает вторую позицию.

А в чемпионате страны следующий матч команда Виктора Гончаренко проведет на выезде. 1 октября «шмели» в Москве сыграют с «Локомотивом».