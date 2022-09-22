Многострадальный мини-футбол возвращается

Лидер «Синары» Сергей Абрамов (справа) делится опытом с подрастающим поколением в лице Егора Шишкина. Фото: Пресс-служба «Синары»

Сегодня, 23 сентября, состоятся первые матчи нового чемпионата России, который неделю назад сменил своего организатора. Екатеринбургская «Синара» сыграет в Тюмени против местной одноименной команды. Дальнейшего календаря (как и многого другого) у турнира попросту нет.

Строим на ходу

Напомним, что чемпионат России среди команд Суперлиги должен был стартовать еще на прошлой неделе под эгидой Ассоциации мини-футбола России (АМФР). Однако за десять дней до старта представители ведущих клубов решились на революцию, создав собственную организацию – Ассоциацию мини-футбольных клубов «Суперлига». Ее президентом стал глава «Синары» Григорий Иванов. Сразу после избрания он заявил, что клубы элитного дивизиона недовольны действиями АМФР и просят у Российского футбольного союза (РФС) передачи прав на проведение матчей чемпионата страны новой организации.

В РФС долгое время не давали никаких комментариев. «Синара» и «Газпром-Югра» успели сыграть 9 сентября за Суперкубок России под эгидой АМФР, и, казалось, что совершить переворот не удалось. Но позже стало известно, что РФС все-таки отстранил АМФР от проведения чемпионата России и занялся этим самостоятельно. Из-за этого начало сезона было сдвинуто на неделю.

Пока известны только первые даты первых матчей: «Синара» сыграет с «Тюменью» сегодня и завтра. Все остальное будет строиться уже по ходу дела – и полный календарь, и структура турнира, и трансляции.

Без потерь не обошлось

В межсезонье «Синара» понесла кадровые потери. Екатеринбург покинул, пожалуй, самый яркий игрок прошлого сезона, лучший бомбардир Суперлиги Антон Соколов. После выступления на Евро-2022 в составе сборной России Соколову поступило предложение от двукратного победителя Лиги чемпионов – лиссабонского «Спортинга».

– Я был рад и горд являться частью большой семьи клуба «Синара». За эти годы я прошел путь от детского мини-футбола до завоевания трофеев в составе главной команды, и все это время меня окружали прекрасные люди. Хочу выразить свою благодарность игрокам, тренерскому и административному штабам, руководству и лучшим в стране болельщикам. Желаю Екатеринбургу больших и громких побед в будущем, – попрощался с командой в социальных сетях Антон Соколов.

Еще одной серьезной потерей для «Синары» стал голкипер Зураб Калмахелидзе, который перебрался в «Газпром-Югру». Учитывая, что по ходу прошлого сезона в «КПРФ» перешел Дмитрий Путилов, то получается, что за полгода екатеринбургский клуб потерял обоих основных вратарей. Сейчас на этой позиции 21-летний Кирилл Яруллин, а также вернувшийся из «аренды» 23-летний Иван Ишков. И, похоже, пока тренерский штаб не определился, кто из них будет основным голкипером: оба вратаря получали игровое время в ходе предсезонного турнира в Тюмени.

– В регулярном чемпионате будем стараться всем давать игровое время, чтобы ребята могли проявить себя, – отметил главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин. – Но самое главное – плей-офф, к этому периоду кто-то из них докажет, что будет основным вратарем. Парни молодые, все у них впереди. Конечно, не хочется терять ведущих игроков, но это реалии современного спорта. Уходят игроки, в том числе те, которые определяют качество и результат. На их место приходят новые, молодые. Это жизненная ситуация. Ведь когда-то наши нынешние звезды тоже были молодыми и никому неизвестными. Надо давать шанс молодым. У нас в команде есть игроки, не побоюсь сказать, топового уровня, и именно они дают наглядный пример, как нужно работать, к какому уровню мастерства и игры необходимо стремиться.

Сплав опыта и молодости

Лидером, капитаном и мотором «Синары» остается Сергей Абрамов. От его игры зависит очень многое, и если она у него идет, то остановить нападающего очень трудно. Остались в команде Никита Фахрутдинов, Валерий Демин, Дмитрий Прудников и Максим Герасимов – опытные игроки, каждый из которых по отдельности может решить исход того или иного матча.

Не стоит забывать, что у «Синары» – одна из сильнейших мини-футбольных школ не только страны, но и мира. Подрастает и молодое поколение, закрепившееся в основном составе. Особенно выделяется 18-летний Егор Шишкин (лучший молодой игрок Суперлиги прошлого сезона), который в межсезонье проявлял себя очень здорово и забивал чуть ли не в каждой игре.

Да, у «Синары» нет в составе легионеров, как, например, у «Газпром-Югры» или «КПРФ». И екатеринбургский клуб не переманивает лучших футболистов из других команд за большие зарплаты, как это делают другие клубы. Но при этом «Синара» остается одним из фаворитов предстоящего чемпионата. Равный матч за Суперкубок России против действующего чемпиона это подтверждает. Поэтому нет сомнений, что игроки «Синары» сделают все возможное, чтобы вернуть главный трофей в Екатеринбург.

Кубок Урала Вчера в Екатеринбурге стартовал традиционный мини-турнир – Кубок Урала. Турнир имеет большую историю, и обычно в нем принимали участие «Синара» и другие топовые российские (и не только) команды. Однако в этом сезоне в Кубке играют «Синара-ВИЗ-Д», «ЗИК», «Норильский никель-Д» и «Тюмень-Д». Команды встретятся между собой по круговой системе.