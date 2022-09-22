Молодежный дебют

Юрий Железнов в дебютном матче за молодежную сборную. Фото: Пресс-служба РФС

Молодежная сборная России по футболу провела в Минске контрольный матч против сверстников из Белоруссии. Встреча завершилась крупной победой российских игроков (6:1), а в составе нашей молодежки дебютировал полузащитник «Урала» Юрий ЖЕЛЕЗНОВ.

19-летний футболист в екатеринбургском клубе выступает с прошлого сезона. Тогда он забил два мяча («Зениту» и «Крыльям Советов»), один из которых – петербуржцам – был признан болельщиками «Урала» лучшим в сезоне. Для Железнова этот вызов в сборную уже не первый: Юрий провел три матча за юниорскую команду (U-18), а вот в молодежку полузащитник отправился впервые.

Матч против Белоруссии начался для россиян хорошо: уже на 13-й минуте капитан команды Константин Тюкавин забил первый мяч в игре. Однако сразу же развить успех российским игрокам не удалось, и на перерыв команды ушли при счете 1:0. Более того, в начале второго тайма хозяева счет сравняли: отличился Юлий Кузнецов. На 60-й минуте встречи при ничейном счете на поле появился Юрий Железнов, правда, расположился на непривычной для себя позиции левого защитника.

За пять минут после выхода Железнова сборная России отличилась дважды: сначала Владислав Шитов вывел свою команду вперед, а затем последовал автогол от игрока белорусской сборной. На этом россияне не остановились: вышедший на замену Никита Ермаков отличился дважды, а финальную точку в игре поставил Владислав Яковлев – 6:1.

– Мы владели преимуществом в первом тайме, но свои моменты не реализовали. Вторые 45 минут получились еще более уверенными: ребята увеличили темп игры, быстроту движения мяча. Самое главное – еще больше появилась мысль в игре и качество, которое воплотилось в положительный результат, – сказал после матча старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.

24 сентября молодежной сборной России предстоит провести еще один товарищеский матч. Соперником станет сборная Казахстана. Основная сборная России 24 сентября также проведет товарищескую встречу: команда Валерия Карпина в Бишкеке сыграет с Киргизией.