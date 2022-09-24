"Синара" дважды обыграла "Тюмень" на старте нового сезона чемпионата России

Фото: пресс-служба МФК "Тюмень"

Мини-футбольный клуб "Синара" стартовал в новом сезоне чемпионата России с двух побед. Екатеринбуржцы на выезде дважды обыграли "Тюмень" — 6:4 и 7:1.

Первый матч получился упорным. "Синара" сумела повести со счетом 3:0 благодаря дублю Валерия Демина и голу Сергея Абрамова. Во втором тайме "Тюмень" сократила отставание до минимума (2:3), но "Синара" ответила на это голами Максима Герасимова и Никиты Фахрутдинова. В концовке встречи хозяева отличились еще дважды, а "Синара" записала на свой счет один мяч и добилась победы — 6:4.

Во втором матче интрига была только в первом тайме. Команды обменялись голами, а Максим Герасимов перед перерывом вывел "Синару" вперед — 2:1. Во второй половине игры забивала только "Синара", причем сделала это пять раз: отличились Герасимов, Абрамов, Валеев, Фахрутдинов и Лесунов. Таким образом, екатеринбуржцы добились второй победы — 7:1.