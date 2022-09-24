Темы дня

Спорт / Футбол
24 сентября 2022, 16:35

"Синара" дважды обыграла "Тюмень" на старте нового сезона чемпионата России

Фото: пресс-служба МФК "Тюмень"

Фото: пресс-служба МФК "Тюмень"

Мини-футбольный клуб "Синара" стартовал в новом сезоне чемпионата России с двух побед. Екатеринбуржцы на выезде дважды обыграли "Тюмень" — 6:4 и 7:1.

Первый матч получился упорным. "Синара" сумела повести со счетом 3:0 благодаря дублю Валерия Демина и голу Сергея Абрамова. Во втором тайме "Тюмень" сократила отставание до минимума (2:3), но "Синара" ответила на это голами Максима Герасимова и Никиты Фахрутдинова. В концовке встречи хозяева отличились еще дважды, а "Синара" записала на свой счет один мяч и добилась победы — 6:4.

Во втором матче интрига была только в первом тайме. Команды обменялись голами, а Максим Герасимов перед перерывом вывел "Синару" вперед — 2:1. Во второй половине игры забивала только "Синара", причем сделала это пять раз: отличились Герасимов, Абрамов, Валеев, Фахрутдинов и Лесунов. Таким образом, екатеринбуржцы добились второй победы — 7:1.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.09.2022, 17:31 / Спорт
Биатлонистка из Каменска-Уральского стала чемпионкой России в спринте
24.09.2022, 16:35 / Спорт
"Синара" дважды обыграла "Тюмень" на старте нового сезона чемпионата России
24.09.2022, 16:13 / Общество
Тлеющий торфяник у деревни Большое Седельниково проливают водой
24.09.2022, 14:55 / Общество
Андрей Варлаков: "На Среднем Урале в первую волну частичной мобилизации призовут 9 700 человек"
24.09.2022, 14:11 / Общество
За сутки в Свердловской области подтвердили 2 251 случай COVID-19