Победный хет-трик «синарцев»

Капитан «Синары» Сергей Абрамов в матчах с «Тюменью» забил два гола и отдал пять результативных передач. Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА «СИНАРЫ».

Мини-футбольный клуб «Синара» стартовал в новом сезоне чемпионата России с двух побед. Екатеринбуржцы на выезде дважды оказались сильнее «Тюмени» – 6:4 и 7:1.

Тюменский клуб прилично изменил состав в межсезонье. Появилось много молодых игроков. Плюс серьезную травму еще по ходу прошлого сезона получил лидер «Тюмени» и один из ключевых игроков сборной России Артем Антошкин (в августе он перенес операцию на коленном суставе). Перестановки произошли и в тренерском штабе: клуб возглавил экс-наставник самарского «Динамо» Максим Горбунов.

«Синара» тоже понесла некоторые потери (о чем «Областная газета» уже рассказывала), но при этом на данный момент выглядит более целостно, чем «Тюмень». Свой статус фаворита екатеринбуржцы доказали в обоих матчах.

В первой встрече «Синара» за стартовые 25 минут отличилась трижды (дубль на счету Валерия Демина, еще один мяч забил Сергей Абрамов), что позволило во второй половине игры действовать по счету. «Тюмени» удалось приблизиться на минимальное расстояние (2:3), но екатеринбуржцы ответили на это мячами Максима Герасимова, Никиты Фахрутдинова и автогола в исполнении хозяев. «Тюмень» же забила до финальной сирены два гола, но это никак не повлияло на исход – 6:4 в пользу «Синары».

Второй матч екатеринбуржцы провели еще более уверенно. Интрига сохранялась только в первом тайме, по итогам которого «Синара» вела со счетом 2:1: у гостей отличились Григорий Валеев и Максим Герасимов. Зато во втором полное доминирование екатеринбурцжев позволило им забить аж пять безответных мячей, авторами которых стали Сергей Абрамов, Григорий Валеев, Максим Герасимов, Никита Фахрутдинов и Максим Лесунов. Для 19-летнего Лесунова этот матч был дебютным за основную команду, и в нем он сумел забить свой первый гол в Суперлиге. Стоит отметить, что во второй игре не принимали участие Валерий Демин и Егор Иванов, получившие повреждения, однако и без их участия команда Евгения Давлетшина с поставленной задачей справилась.

– Хозяева в первом тайме смотрелись гораздо интереснее, но счет, правда, оказался в пользу «Синары», – сказал после матча наставник екатеринбуржцев. – У нас была хорошая реализация. Мы воплотили в голы свое минимальное количество моментов. После перерыва, наверное, проснулись. Боязно было, конечно, потому что тюменцы давили и создавали моменты один за другим. Наш третий гол, думаю, стал переломным. Соперник никак не мог забить и сравнять счет, а мы, как говорится, вылили ушат холодной воды: успокоили их и себя. Отмечу очень хорошую реализацию по сравнению с первой игрой.

Во втором туре «Синара» сыграет в Екатеринбурге. Команда Евгения Давлетшина примет у себя «Норильский Никель», матчи состоятся 30 сентября и 1 октября.

Дублеры не подвели Параллельно с первым туром Суперлиги в Екатеринбурге прошел традиционный турнир – Кубок Урала. Обычно в этом соревновании принимают участие топовые российские команды, но в этом году из-за совпадения сроков турнира с графиком чемпионата России они не смогли этого сделать. Поэтому на сей раз в Кубке Урала сыграли три дублерские команды («Синара-ВИЗ-Д», «Норильский Никель-Д» и «Тюмень-Д»), а также екатеринбургский клуб «ЗИК». Хозяева турнира – дублеры «Синары» – провели его очень уверенно. В первом матче они разобрались с «ЗИКом» (3:1), во втором разгромили «Норильский Никель-Д» (6:2), а в заключительном – одолели «Тюмень-Д» (3:2). Таким образом, дублеры «Синары» впервые стали обладателем Кубка Урала.

Экс-игрок «Синары» выиграл первый трофей в Португалии Мини-футбольный сезон стартовал не только в России. В Португалии также был дан старт нового сезона матчем за Суперкубок страны между лиссабонскими клубами «Спортинг» (в который нынешним летом перебрался уроженец Качканара, воспитанник «Синары» Антон Соколов) и «Бенфика». Основное время матча завершилось вничью – 3:3, а в дополнительное свердловчанин вывел свою команду вперед – 4:3. Правда, избежать серии пенальти «Спортингу» не удалось: еще один россиянин – Иван Чишкала, выступающий за «Бенфику», – выровнял положение. Судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти, где запасной голкипер «Спортинга» отбил два удара и принес своей команде победу.