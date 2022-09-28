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28 сентября 2022, 18:52

"Урал" обыграл "Торпедо" в Кубке России

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" одержал вторую победу в розыгрыше Кубка России. "Шмели" в Екатеринбурге обыграли "Торпедо" — 1:0.

Уже на первой минуте "Уралу" удалось открыть счет. Алексей Каштанов получил мяч в чужой штрафной и ударом низом вывел свою команду вперед. В целом екатеринбуржцы контролировали ход матча, больше владели мячом, больше атаковали.

Не изменилась картина игры и во второй половине. "Шмели" по-прежнему действовали увереннее своих соперников. "Торпедо" хоть и чаще стал создавать позиционные атаки, до опасных моментов дело доходило редко. Но в самой концовке встречи гости все же получили отличный шанс сравнять счет: арбитр встречи назначил пенальти в ворота "Урала". Но подошедший к мячу Марк Коста не попал в ворота. В итоге матч завершился минимальной победой "Урала" — 1:0.

Для "шмелей" это вторая победа в Кубке России. До этого команда Виктора Гончаренко оказалась сильнее "Сочи" и уступила ЦСКА.

Следующий матч "Урал" проведет на чемпионате России. В субботу "шмели" в Москве сыграют с "Локомотивом".

Областная газета Свердловской области

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