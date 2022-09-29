После первого - вторые

В момент голевой атаки Алексея Каштанова окружали три игрока «Торпедо», но помешать екатеринбуржцу они не смогли. Фото: Владимир Васильев

Екатеринбургский «Урал» одержал вторую победу в розыгрыше Кубка России: на своем поле «шмели» оказались сильнее московского «Торпедо» – 1:0. После первого круга турнира команда Виктора ГОНЧАРЕНКО идет на втором месте в своей группе.

Нынешний розыгрыш Кубка России проходит по новой схеме. Клубы Премьер-лиги разбиты на четыре квартета, внутри которых проводят между собой по два матча. В первых турах «Урал» и «Торпедо» показали практически одинаковый результат: «шмели» обыграли «Сочи» (2:0) и уступили ЦСКА (1:2), «Торпедо» также выиграло «Сочи» (3:1) и проиграло армейцам (0:2). С тремя очками в активе команды и провели очную встречу за второе место в группе.

«Урал» вышел на матч в практически оптимальным составом. Отсутствовали травмированные Эрик Бикфалви и Вячеслав Подберезкин (вместо которых на поле появились Алексей Каштанов и Рай Влут), аРамазан Гаджимурадов и Даниэль Мишкич поначалу находились на скамейке запасных. Все остальные ключевые игроки екатеринбургской команды были на поле. В том числе и голкипер Илья Помазун, хотя в кубковых матчах многие тренеры предпочитают давать игровое время запасным вратарям.

«Шмели» забили очень быстрый гол: уже на 27-й секунде Алексей Каштанов получил мяч в чужой штрафной, выиграл борьбу у защитников и пробил низом. Голкипер гостей Александр Довбня с этим ударом вполне мог справиться, но не выручил свою команду. В целом, в первом тайме «Урал» смотрелся гораздо увереннее, много контролировал мяч, хотя до по-настоящему опасных моментов дело не доходило.

После перерыва картина изменилась. Ситуация вынуждала футболистов «Торпедо» играть более агрессивно, и они захватили инициативу, но как и «Урал» в первом тайме, в большей степени просто контролировали мяч. Но своего шанса гости все же дождались: на 85-й минуте встречи Мухаммад Султонов после контакта с Денисом Кулаковым упал в штрафной «Урала», и арбитр назначил пенальти. К мячу подошел Марк Коста, вышедший на замену по ходу второго тайма, но спасти свою команду ему не удалось: Марк не попал в ворота, и счет остался неизменным.

Минимальная победа позволила «шмелям» единолично выйти на вторую строчку в своей группе: после трех матчей у «Урала» шесть очков в активе. Лидирует ЦСКА, который выиграл все три матча. «Торпедо» с тремя очками располагается на третьей позиции, а замыкает таблицу «Сочи», не набравший ни одного очка.

Следующий матч «Урал» проведет в чемпионате России. В субботу, 1 октября, «шмели» на выезде сыграют против московского «Локомотива».