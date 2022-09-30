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30 сентября 2022, 21:21

"Синара" в первом матче после реконструкции ДИВСа уступила "Норильскому никелю"

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Мини-футбольный клуб "Синара" не сумел победить в первом матче после возвращения на паркет ДИВСа после его реконструкции. Екатеринбуржцы уступили бронзовому призеру прошлого чемпионата страны - "Норильскому никелю" (2:4).

Весь прошлый сезон "Синара" вынужденно проводила домашние матчи в своем манеже из-за плановой реконтрукции Дворца игровых видов спорта. Именно мини-футбольный клуб стал первым, кто сыграл в обновленном зале ДИВСа, приняв "Норильский никель". С этой командой подопечные Евгения Давлетшина завершали прошлый сезон, и тогда в противостоянии за бронзу уступили.

Фото: Павел Ворожцов

Матч в Екатеринбурге начался с атак "Синары". Екатеринбуржцы больше контролировали мяч, больше создавали моментов у чужих ворот, но не могли забить. "Норильский никель" выдержал натиск хозяев и в середине тайма выстрелил дуплетом. Сначала Алексей Лялин после розыгрыша углового открыл счет в матче, а через несколько секунд Александр Крутый вышел один на один с Иваном Ишковым и увеличил преимущество своей команды.

Фото: Павел Ворожцов

В начале второго тайма команды обменялись голами: на мяч Жулио Занотто довольно быстро ответил капитан "Синары" Сергей Абрамов. Вскоре екатеринбуржцы пропустили еще одну контратаку, и капитан гостей Руслан Кудзиев довел разницу в счете до трех мячей. "Синара" один мяч отыграла: Павел Карпов нанес точный дальний удар. Но уйти от поражения хозяевам не удалось - 2:4.

Фото: Павел Ворожцов

Завтра команды проведут еще один матч. Встреча также состоится в ДИВСе, начало - в 14:00.

Фото: Павел Ворожцов

Областная газета Свердловской области

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