"Урал" впервые победил на выезде

"Шмели" набрали 7 очков, но остались на 15-м месте в турнирной таблице. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

В 11-м туре чемпионата России по футболу екатеринбургский "Урал" одержал гостевую победу над московским "Локомотивом" — 4:2.

Вторую игру подряд "Урал" забил быстрый гол. И опять это сделал Алексей Каштанов. В кубковом матче с "Торпедо" он открыл счет на 27-й секунде, а сейчас — на 7-й минуте.

Сразу после пропущенного мяча произошло еще одно ключевое событие: защитник москвичей Максим Ненахов получил красную карточку и покинул поле, оставив свою команду в меньшинстве. Подопечные Виктора Гончаренко воспользовались численным преимуществом сполна, забив в ворота "Локомотива" еще три гола. Отличились Александр Юдин (41-я минута), Лазар Ранджелович (62) и Даниэль Мишкич (65).

После 90 минут игры "Урал" вел 4:0, но в компенсированное время хозяева успели забить, причем сразу два гола, что несколько подпортило впечатление от победы.

"Шмели" набрали 7 очков, но остались на 15-м месте в турнирной таблице. 7 октября "Урал" сыграет дома против "Химок", которые недавно возглавил Спартак Гогниев, в свое время отыгравший в Екатеринбурге несколько сезонов.