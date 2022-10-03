Пустили поезд под откос

Екатеринбургский «Урал» одержал вторую (и первую гостевую) победу в нынешнем чемпионате России. Команда Виктора ГОНЧАРЕНКО в Москве уверенно разобралась с чемпионом России-2017/18 – «Локомотивом» (4:2).

Без Эрика и Подберезкина

Обе команды испытывают в Премьер-лиге большие проблемы. «Урал» продолжает находиться в зоне вылета, хотя последние матчи (как в розыгрыше Кубка России, так и в чемпионате) вселяют надежду на то, что Виктор Гончаренко сумеет исправить положение. Железнодорожники также находятся в нижней части турнирной таблицы, что для них совершенно не свойственно.

«Шмели» на матч с «Локомотивом» вышли без своего лидера и капитана Эрика Бикфалви. Румын получил повреждение в матче с «Ахматом» и не успел восстановиться. Также в лазарете находится и Вячеслав Подберезкин, травмированный в той же игре с «Ахматом». Все остальные были в строю и понимали, что из Москвы обязательно нужно увозить очки.

Роковые десять минут

Сам матч можно разделить на две части, первая из которых вместилась в стартовые десять минут. «Локомотив» начал встречу довольно активно и создал несколько моментов. «Урал» ответил на это голом в первой же своей атаке: Александр Юшин сделал передачу в штрафную, где Юрий Газинский пропустил мяч на Алексея Каштанова. Нападающий здорово развернул защитника и пробил точно в дальний угол.

А через несколько минут случился еще один ключевой эпизод. За фол на Юрии Газинском прямую красную карточку (правда, после просмотра повтора) получил защитник «Локомотива» Максим Ненахов. Таким образом, хозяева к десятой минуте оказались в роли догоняющих и остались в меньшинстве.

«Урал» не стал форсировать события, темп игры снизился. Под конец тайма команды обменялись моментами. Сначала нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор воспользовался ошибкой Сильвие Бегича и убежал один на один с вратарем екатеринбуржцев, но Илья Помазун спас команду.

А через несколько минут ошиблись уже железнодорожники: Наяир Тикнизян поскользнулся на своей половине поля и подарил мяч Лазару Ранджеловичу. Тот вошел в чужую штрафную и отдал идеальную передачу на Александра Юшина, который поразил пустой угол – 2:0.

Забили два, а могли намного больше

Второй тайм «шмели» провели гораздо активнее, нежели первый. Екатеринбуржцы поймали кураж и создали у ворот Даниила Худякова с десяток опасных моментов. Такой феерии от игроков «Урала» в этом сезоне еще не было. «Шмели» отличились дважды, хотя могли забить гораздо больше. Сначала Лазар Ранджелович после отличной передачи Юрия Газинского забил свой первый мяч за «Урал». Затем ворота хозяев поразил Даниэль Мишкич, а в ассистентах вновь был Газинский (по итогам матча эксперты признали Юрия лучшим игроком встречи).

Концовку матча «Урал» провалил, позволив «Локомотиву» уйти от разгрома. Вышедший на замену Фаниль Сунгатулин был удален за фол в центре поля. Железнодорожники воспользовались этим и уже в компенсированное время забили дважды: голы на свой счет записали Дмитрий Баринов и Иван Игнатьев. Тем не менее «Урал» одержал важную победу и заработал в свою копилку три очка.

Интересно, что до этой встречи екатеринбуржцы забили пять мячей в десяти матчах, а в Москве сумели отличиться четыре раза за 90 минут. В истории выступлений «Урала» в Премьер-лиге команда никогда не забивала больше четырех голов, а четыре забивала всего два раза: в ворота «Анжи» в сезоне 2015/2016 (4:2) и в ворота «Ростова» в прошлом сезоне (4:1).

– Мне хочется поздравить всю команду, которая очень хорошо работает, – сказал после матча Виктор Гончаренко. – Сегодня, я считаю, мы обыграли соперника по делу. После того как счет стал 1:0 и «Локомотив» получил удаление, мы правильно «растягивали» соперника, правильно действовали в атаке, понимали, как создавать моменты. Победа наша заслуженная.

Впереди – битва за шесть очков

После одиннадцатого тура в нижней части турнирной таблицы – очень высокая плотность. На последнем месте по-прежнему располагается «Торпедо», у которого пять очков, на предпоследнем (и, соответственно, также в зоне прямого вылета) идет «Урал»: у команды Виктора Гончаренко семь очков. В зоне стыковых матчей – «Химки» (8 очков) и «Локомотив» (9 очков). «Факел», идущий на 12-й позиции, также имеет в своем активе 9 очков. То есть одна победа екатеринбуржцев при осечках прямых конкурентов может вывести «Урал» не только из зоны прямого вылета, но даже из зоны стыков.

Впереди у «Урала» как раз матч с одним из ближайших конкурентов. 7 октября в Екатеринбург приедут «Химки». Подмосковный коллектив пережил в нынешнем сезоне уже две смены наставника, и теперь клуб возглавляет хорошо знакомый уральским болельщикам Спартак Гогниев – экс-нападающий «Урала».