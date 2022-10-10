Движение вверх

Лазар Ранджелович (слева) и Алексей Каштанов (по центру) принесли «Уралу» победу над «Химками». Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» одержал вторую подряд победу в чемпионате России среди команд Премьер-лиги. В 12-м туре екатеринбуржцы на своем поле со счетом 2:1 поле обыграли подмосковные «Химки», которые недавно возглавил экс-форвард «шмелей» Спартак ГОГНИЕВ. Этот успех позволил екатеринбуржцам подняться на три строчки в турнирной таблице и впервые покинуть не только зону вылета, но и зону стыковых матчей.

«Урал» постепенно начинает выбираться из той тяжелой ситуации, в которую забрался в самом начале сезона. Худший старт в истории выступлений в Премьер-лиге (0 очков после четырех туров), смена тренера, радикальные изменения в составе… Последовавшие после этого победы над «Торпедо» в Кубке России и над «Локомотивом» в чемпионате страны придали команде уверенности, хотя положение перед 12-м туром по-прежнему оставалось тяжелым – 15-е (предпоследнее) место в турнирной таблице.

Матч с «Химками» был, как принято говорить, за шесть очков. Подмосковная команда опережала «Урал» всего на одно очко и имела такие же (если не бóльшие) проблемы, что и екатеринбуржцы. «Химки» в этом сезоне успели сменить главного тренера уже дважды: сначала был уволен Сергей Юран, затем – Николай Писарев. Но результат от этого стал только хуже: после пяти туров у подмосковной команды в активе было семь очков и девятое место в турнирной таблице, а за следующие семь матчей она набрала только одно очко и опустилась на 14-е место. Вытаскивать команду из тяжелого положения сейчас пытается хорошо знакомый уральским болельщикам Спартак Гогниев – экс-нападающий «Урала», в прошлом сезоне возглавлявший «Аланию». Но пока сдвинуться с мертвой точки подмосковная команда не может.

Новый бомбардир

«Урал» по-прежнему играет без капитана команды Эрика Бикфалви и Вячеслава Подберёзкина, которые получили травмы еще 17 сентября в матче с «Ахматом». Изначально пресс-служба екатеринбургской команды сообщила о том, что сроки восстановления Бикфалви – две недели, а Подберёзкина – месяц. Румын, стало быть, уже должен был поправиться, но он по-прежнему находится в лазарете.

В отсутствие капитана место в центре атаки «Урала» получает Алексей Каштанов, который постепенно начинает осваиваться в команде. До этого сезона Алексей играл только на уровне ПФЛ, ни разу не выступая ни в элитном дивизионе, ни даже в Первой лиге. Отсутствие опыта, конечно, сказывалось на игре нападающего в начале сезона. Но постепенно форвард обретает уверенность: в двух последних матчах – с «Торпедо» и «Локомотивом» – он забил по мячу, причем сделал это уже в самом начале игр.

То же самое произошло и во встрече с «Химками». Каштанов мог отличиться уже на третьей минуте, когда Александр Юшин отправил его на рандеву с вратарем гостей, но переиграть Илью Лантратова нападающий не смог. Зато уже через минуту из менее выгодной ситуации Каштанов забил: Алексей принял мяч в штрафной, разобрался с двумя защитниками и неотразимо пробил в нижний угол. Для Каштанова этот гол стал третьим в нынешнем чемпионате России (по этому показателю он сравнялся с Бикфалви) и четвертым с учетом Кубка России, что делает его самым результативным игроком екатеринбургской команды на данный момент.

Забив гол, «Урал» немного отдал инициативу сопернику. «Химки» стали больше владеть мячом и создали несколько опасных моментов, в которых могли сравнивать счет. Правда, и екатеринбуржцы опасно контратаковали и имели шансы увеличить свое преимущество. Но на перерыв команды так и ушли при счете 1:0.

Вторая половина матча началась с доминирования «Урала». Хозяева пошли вперед большими силами, отличный момент был у Юрия Газинского, но мяч после удара полузащитника прошел рядом со штангой. А через несколько минут «шмелям» удалась еще одна атака, которая обернулась забитым мячом. Алексей Каштанов отличным пасом вывел Лазара Ранджеловича один на один с Ильей Лантратовым, и серб, изящным ударом перебросив голкипера «Химок», забил свой второй мяч в составе «Урала».

После того как «шмели» повели с разницей в два гола, инициатива вновь отошла к гостям. «Химки» пытались спасти игру, атаковали и создавали моменты, но забить смогли только один раз – в компенсированное время. Илья Кухарчук отличился с помощью рикошета и размочил «сухарь» Ильи Помазуна. Голкипер «Урала» уже второй матч подряд пропускает лишь в дополнительное время.

– Мы довольны победой. В любом случае команда показывает движение вперед, тем более что с «Химками» мы находимся недалеко друг от друга в турнирной таблице. Понятно, что когда ты борешься за шесть очков, это всегда нервозная игра. Наверное, она и должна была закончиться нашей минимальной победой. У наших ворот тоже было жарко, – отметил после матча тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко.

Плотность – очень высокая

Победа вознесла «Урал» на три строчки вверх в турнирной таблице, и «шмели» оказались на спасительном 12-м месте. Екатеринбуржцы впервые в сезоне оказались вне зоны прямого вылета и вне зоны стыковых матчей.

Правда, плотность в нижней части турнирной таблицы очень высокая, и даже один проигранный матч может отбросить «Урал» обратно в зону вылета.

Сейчас следом за екатеринбуржцами идет «Факел», у которого столько набранных очков, как и у «шмелей» – 10, и команда из Воронежа уступает «Уралу» только по дополнительным показателям.

По-прежнему большие проблемы испытывает «Локомотив», который после поражения от «Урала» (2:4) крупно уступил «Сочи» (0:4). Это привело к тому, что своих постов лишились спортивный директор клуба Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр. У железнодорожников в активе девять очков и 14-е место в таблице.

В зоне прямого вылета располагаются «Химки» (восемь очков) и «Торпедо» (шесть очков).

Осталось 8 матчей

До завершения осенней части чемпионата команде Виктора Гончаренко предстоит провести пять матчей: два на выезде и три дома. В ближайшем туре «Уралу» предстоит сложнейший выезд в Ростов-на-Дону (14 октября), где «шмели» встретятся с «Ростовом», идущим на втором месте в чемпионате. После этого последует домашний поединок с «Крыльями Советов» (24 октября), а затем выезд к «Сочи» (30 октября). Последние два матча осенней части сезона «Урал» проведет в Екатеринбурге: 6 ноября «шмели» примут «Локомотив», а 12 ноября – «Факел».

Не забудем и про Кубок России, где «Урал» после первого круга идет на втором месте в своей группе. До зимнего перерыва команде Виктора Гончаренко предстоит провести еще три поединка: на выезде с «Сочи» (20 октября) и «Торпедо» (18 ноября), а также в Екатеринбурге с ЦСКА (8 ноября). По итогам этих игр три лучшие команды группы продолжат выступление в Кубке России весной.