Темы дня

Спорт / Футбол
15 октября 2022, 00:06

"Урал" на выезде обыграл "Ростов"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" одержал победу в очередном туре чемпионата России. "Шмели" обыграли "Ростов", который шел на втором месте в турнирной таблице - 2:1.

Екатеринбуржцы открыли счёт, забив быстрый гол. Алексей Каштанов сделал скидку на Лазара Ранджеловича, который перебросил голкипера - 1:0. Правда, довольно скоро "Ростов" счёт сравнял. Николай Комличенко заработал пенальти, и хозяева выровняли положение. 

В целом, игра была равная, обе команды имели шансы, чтобы вырвать победу. Успешнее оказались футболисты "Урала". Рай Влут забил свой дебютный гол за екатеринбургскую команду и принес своей команде победу - 2:1.

Следующий матч "шмели" проведут в Екатеринбурге. Команда Виктора Гончаренко примет "Крылья Советов".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.10.2022, 00:06 / Спорт
"Урал" на выезде обыграл "Ростов"
14.10.2022, 21:50 / Спорт
"Автомобилист" выиграл у "Ак Барса" все четыре матча "регулярки"
14.10.2022, 21:15 / Общество
В Екатеринбурге при пожаре в ангаре с пластиком пострадал человек
14.10.2022, 20:18 / Общество
Свердловское правительство рассматривает меры поддержки семьям мобилизованных
14.10.2022, 19:31 / Экономика
Банк России прогнозирует к концу года замедление инфляции до 11–13%