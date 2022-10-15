"Урал" на выезде обыграл "Ростов"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" одержал победу в очередном туре чемпионата России. "Шмели" обыграли "Ростов", который шел на втором месте в турнирной таблице - 2:1.

Екатеринбуржцы открыли счёт, забив быстрый гол. Алексей Каштанов сделал скидку на Лазара Ранджеловича, который перебросил голкипера - 1:0. Правда, довольно скоро "Ростов" счёт сравнял. Николай Комличенко заработал пенальти, и хозяева выровняли положение.

В целом, игра была равная, обе команды имели шансы, чтобы вырвать победу. Успешнее оказались футболисты "Урала". Рай Влут забил свой дебютный гол за екатеринбургскую команду и принес своей команде победу - 2:1.

Следующий матч "шмели" проведут в Екатеринбурге. Команда Виктора Гончаренко примет "Крылья Советов".