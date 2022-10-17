Виктор Гончаренко идет за рекордом

Рай Влут (справа) забил дебютный гол за «Урал» и принес команде победу. Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» продлил свою победную серию еще на один матч. «Шмели» на выезде обыграли одного из лидеров чемпионата – «Ростов» (2:1). Этот успех стал четвертым подряд для екатеринбургского клуба (с учетом матчей Кубка России). До повторения рекордной победной серии команды в истории Премьер-лиги остается всего лишь одна победа.

Романтика поезда

В Ростов-на-Дону «Урал» отправился заранее, так как выезд в южные города России в данный момент осложнен. Аэропорт Ростова закрыт, поэтому екатеринбургским футболистам пришлось лететь до Сочи, а дальше пересаживаться на поезд и добираться в пункт назначения восемь часов. Если российские футболисты уже привыкли к таким путешествиям, то для новичков-легионеров команды это было захватывающее приключение. В пункт назначения «Урал» прибыл за день до матча и успел провести две тренировки.

«Ростов» набрал в чемпионате хороший ход: команда Валерия Карпина в последних пяти матчах одержала четыре победы, уступив лишь «Зениту». Ростовчане взобрались на вторую строчку в турнирной таблице и считались фаворитами в предстоящем поединке, хотя и «Урал» набрал отличную форму, выиграв три встречи подряд.

Обе команды при этом имели кадровые потери. Так, в «Урале» по-прежнему отсутствуют травмированные Эрик Бикфалви и Вячеслав Подберезкин. «Ростов» лишился лучшего бомбардира команды - Дмитрия Полоза, который пропускал встречу из-за дисквалификации. Не смог помочь ростовчанам и Хорен Байрамян, получивший повреждение.

Ранджелович – третий подряд, Влут – дебютный

В последних матчах «Урал» очень активно начинает. Так, ворота «Торпедо» в Кубке России екатеринбуржцы поразили на первой минуте, «Локомотиву» забили на седьмой минуте, а «Химкам» – на четвертой. Удалось «шмелям» провести быстрый гол и в матче с «Ростовом». На 17-й минуте встречи Алексей Каштанов получил мяч возле чужой штрафной площади и отдал передачу на Лазара Ранджеловича. Серб обработал мяч и элегантно перебросил голкипера хозяев Сергея Песьякова. Для Лазара это третий мяч в составе «Урала», более того, серб отличился в третьем матче подряд.

Но «Ростов» довольно быстро выровнял положение. Егор Филипенко наступил на ногу Николаю Комличенко в штрафной площади «Урала». Сначала этот эпизод остался без внимания арбитра, но вскоре ассистенты главного судьи позвали его посмотреть повтор эпизода, после чего был назначен пенальти. Роман Тугарев был точен с одиннадцатиметровой отметки и сравнял счет. Кстати, во втором тайме судья вновь обращался к просмотру эпизода, и снова Егор Филипенко вел борьбу с Николаем Комличенко. Но на этот раз арбитр не поставил пенальти, не зафиксировав фол со стороны защитника «Урала».

Во втором тайме команда Виктора Гончаренко еще раз вышла вперед. На сей раз отличился Рай Влут, который принял мяч в чужой штрафной и точно пробил в нижний угол. Для нидерландского футболиста это был дебютный мяч в составе «Урала».

В последние минуты матча «Ростов» попытался спасти игру, но до каких-то по-настоящему опасных моментов дело не доходило. Единственная потенциально опасная атака хозяев в компенсированное время была остановлена Мингияном Бевеевым, который сфолил на Николае Комличенко и получил за это вторую желтую карточку, покинув поле. «Урал» несколько минут выстоял в меньшинстве и сумел сотворить сенсацию, одолев одного из лидеров чемпионата – 2:1.

– Очень эмоциональная была игра, с большим количеством единоборств, – сказал после матча Виктор Гончаренко. – Хорошее движение показали обе команды, и мы, и «Ростов» понимали, как нужно защищаться, как атаковать. Команда проявила спортивную дерзость для того, чтобы взять очки в этом матче. Доволен, что команда действует сплоченно.

Двойная поездка в Сочи

Впереди у «шмелей» напряженные две недели. Сначала «Урал» проведет матч Кубка России, на выезде сыграв с «Сочи» (20 октября), а уже через четыре дня в Екатеринбурге примет «Крылья Советов» (24 октября) в рамках чемпионата страны. А 30 октября «шмели» вновь отправятся в Сочи, где сыграют с местной командой уже в 15-м туре Премьер-лиги.

На данный момент «Урал» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков. Столько же баллов у «Нижнего Новгорода», который опережает екатеринбуржцев по дополнительным показателям, а на 10-й позиции идут «Крылья Советов» с 14 очками.

В Кубке России команды провели по три матча в своих группах. «Урал» обыграл «Сочи» (2:0) и «Торпедо» (1:0), уступив ЦСКА (1:2). Перед ответными поединками «шмели» занимают второе место в своем квартете.

Рекордные серии (врезка)

«Урал» одержал четвертую победу подряд. До матча с «Ростовом» «шоферы» обыграли «Торпедо» в Кубке России (1:0), а также «Локомотив» (4:2) и «Химки» (2:1) в чемпионате России. Виктор Гончаренко повторил серию своего бывшего ассистента Вадима Скрипченко, который возглавил «Урал» осенью 2015 года, после того как сам Виктор Гончаренко покинул клуб после семи туров. В сентябре 2015 года «шмели» со своим новым наставником Вадимом Скрипченко также одержали четыре победы: в чемпионате были обыграны «Уфа» (1:0), «Краснодар» (3:1) и «Рубин» (2:1), а в Кубке страны екатеринбуржцы оказались сильнее «Енисея» (2:1).

Самая продолжительная победная серия «Урала» за время участия в Премьер-лиге датируется 2017 годом. Осенью 2016 года Вадима Скрипченко сменил Александр Тарханов, а весной 2017-го екатеринбуржцы выиграли пять матчей подряд. «Шмели» переиграли в рамках чемпионата России «Рубин» (1:0), «Анжи» (3:2), «Оренбург» (2:0) и «Томь» (1:0), а в полуфинале Кубка России оказались сильнее «Рубина» (2:1).