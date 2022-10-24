"Урал" обыграл "Крылья Советов" и установил клубный рекорд

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" одержал шестую победу подряд, что является рекордом команды за время выступления в Премьер-Лиге. "Шмели" на своем поле обыграли "Крылья Советов" — 2:1.

Екатеринбуржцы начали встречу очень активно, создали несколько отличных моментов, но забить удалось лишь с пенальти. Гленн Бэйл был удален с поля за игру рукой в штрафной площади, а Алексей Каштанов реализовал пенальти — 1:0.

Дальше "Урал" контролировал игру и сумел отличиться еще раз во втором тайме — Юрий Газинский забил. Это его третий гол за два последних матча. Однако отыграть на ноль "шмелям" не удалось, в концовке встречи Максим Глушенков отыграл один мяч, но на большее "Крылья Советов" не хватило — 2:1 в пользу "Урала".