«Урал» попал в десятку

Прорыв Лазара Ранджеловича, который привел к пенальти в ворота «Крыльев Советов» и удалению их защитника. Фото: Владимир Васильев

Футбольный клуб «Урал» одержал очередную победу в текущем сезоне. В рамках чемпионата России «шмели» одолели в Екатеринбурге самарские «Крылья Советов» – 2:1. Эта победа стала шестой подряд для екатеринбургской команды, такой длинной серии в новейшей истории «Урала» еще не было.

Команды играли в последний день 14-го тура, когда конкуренты уже провели свои матчи. В случае победы «Урал» опережал самарский клуб и выходил на десятую строчку в турнирной таблице. А ведь еще четыре тура назад команда Виктора Гончаренко занимала предпоследнее, 15-е место.

В отличие от «Урала», набравшего ход, «Крылья Советов» в последнее время выступают неровно. Есть победы над «Зенитом» в Кубке России и над «Сочи» в чемпионате страны, а есть, например, ничья с «Химками» и разгромное (2:5) поражение от «Спартака».

Почти без изменений

Несмотря на то, что в недавней кубковой игре против «Сочи» футболисты «Урала» оставили много сил (как физических, так и эмоциональных) Виктор Гончаренко провел только две замены в стартовом составе. Вместо травмированного Райа Влута, который, по словам медицинского штаба команды, пропустит около четырех недель, появился Даниэль Мишкич, а вместо Мингияна Бевеева – Денис Кулаков.

Удаление, пенальти и возвращение капитана

С самого начала матча «Урал» устроил штурм ворот «Крыльев Советов», создав за первые десять минут несколько отличных моментов. Самый очевидный был у Юрия Газинского, который получил шикарную передачу от Лазара Ранджеловича, но действовал нерасторопно и забить не сумел.

На 21-й минуте встречи случился ключевой эпизод матча. Все тот же Ранджелович вошел в чужую штрафную, обыграл вратаря и попытался пробить по воротам, но защитник гостей Гленн Бэйл отбил удар руками. Главный судья матча Кирилл Левников назначил пенальти и показал Бейлу желтую карточку, но ассистенты по ВАР пригласили арбитра посмотреть повтор. После этого Левников изменил свое решение и удалил защитника «Крыльев Советов». Бить пенальти пошел Алексей Каштанов и вывел «Урал» вперед. Алексей поймал настоящий кураж: в последних семи матчах команды на его счету четыре гола и пять результативных передач.

Екатеринбуржцы могли еще не раз отличиться в первом тайме, но подвела реализация. Зато во второй половине игры на помощь пришли стандартные положения. «Урал» повторил гол в ворота «Сочи», еще раз доказав, что это не случайность, а домашняя заготовка. Лазар Ранджелович нашел передачей с углового Алексея Каштанова, который переправил мяч на дальнюю штангу, где Юрий Газинский забил свой третий мяч за два матча.

Получив комфортное преимущество, «Урал» позволил себе расслабиться, а тренерский штаб «шмелей» произвел несколько замен. В частности, игровое время получил Евгений Татаринов из «Урала-2», а также Эрик Бикфалви, который восстановился после травмы. Болельщики встретили возвращение капитана оглушительными аплодисментами.

Сыграть на ноль «Уралу» не удалось. За семь минут до конца встречи Максим Глушенков поразил ворота Ильи Помазуна и вернул интригу в матч. Но на большее «Крылья Советов» не хватило.

«Урал» попал в десятку

– Очень хотели победить, потому что вроде выигрываешь, а в турнирной таблице ситуация не меняется, – сказал после матча Виктор Гончаренко. – Это очень нас закрепощало, заставляло совершать ошибки в простых ситуациях. Тем не менее, сегодня мы выиграли. Благодарю ребят, потому что видно, что они отдают себя до конца и пытаются выполнять ту тренерскую установку, которую мы даем на каждый матч. Надеюсь, такие победы придадут нам уверенности.

Очередная победа позволила «Уралу» впервые в сезоне подняться в десятку сильнейших команд в турнирной таблице.

Следующий матч команда Виктора Гончаренко проведет в Сочи, где сыграет с одноименной командой. Встреча состоится 30 октября и станет заключительной в первом круге чемпионата России.

КНИГА РЕКОРДОВ Победа над «Крыльями Советов» стала для «Урала» шестой подряд, и это клубный рекорд: никогда за время выступления екатеринбургской команды в Премьер-лиге не было такой победной серии. Предыдущее достижение насчитывало пять выигранных матчей кряду – было это при Александре Тарханове в 2017 году. Нынешняя рекордная серия началась 28 сентября, когда «Урал» переиграл «Торпедо» в Кубке России (1:0). Затем последовали победы в чемпионате над «Локомотивом» (4:2), «Химками» (2:1) и «Ростовом» (2:1), а после этого был обыгран «Сочи» в Кубке страны (3:2).