«Урал» не проигрывает семь матчей

Юрий Газинский в третьем матче подряд был признан лучшим игроком встречи. Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» провел тяжелый выездной матч чемпионата России против действующего серебряного призера – «Сочи». Встреча завершилась вничью – 2:2. Таким образом, беспроигрышная серия екатеринбургской команды составляет уже семь матчей.

Начинали порознь, оказались вместе

«Урал» встречался с «Сочи» уже в третий раз по ходу сезона и во второй – за последние десять дней. Дело в том, что команды попали в одну группу Кубка России, где и провели первые две игры. В обоих случаях «шмели» оказались сильнее: в Екатеринбурге команда Виктора Гончаренко победила со счетом 2:0, а в Сочи со счетом 3:2.

Но, конечно, на матчи Премьер-лиги все клубы настраиваются гораздо серьезнее, нежели на игры Кубка России. Команды абсолютно по-разному начали текущий сезон: «Сочи» долгое время держался в лидирующей группе, занимая после десяти туров шестую строчку (17 очков), а «Урал» после десяти сыгранных матчей был предпоследним с четырьмя очками. Однако буквально за четыре игры ситуация изменилась, «Сочи» набрал в них всего три очка, а «Урал» выиграл все четыре встречи (у «Локомотива», «Химок», «Ростова» и «Крыльев Советов»). К очной встрече в чемпионате команды подошли, находясь рядом в турнирной таблице: «Сочи» на девятой позиции (20 очков), «Урал» – на десятой (16 очков).

Классика углового от «Урала»

Виктор Гончаренко ожидаемо не стал делать практически никаких изменений в стартовом составе по сравнению с последней игрой против «Крыльев Советов». Единственная перестановка была связана с выходом Мингияна Бевеева на левом фланге обороны вместо Лео Гогличидзе. Все остальные футболисты, которые начинали домашний матч против самарской команды, появились на поле и в Сочи.

Как и десять дней назад, игра «Урала» и «Сочи» получилась яркой и очень эмоциональной. Активнее ее начали хозяева, которые больше владели мячом и сумели территориальное преимущество перевести в забитый мяч. Правда, не без помощи арбитров. После подачи углового мяч попал в руку защитнику «Урала» Егору Филипенко. Рука эта была прижата, площадь тела не увеличивала, умысла сыграть ей у Филипенко не было. Все это говорило о том, что поводов для назначения пенальти у арбитра не было, но с этим не был согласен главный судья встречи Антон Фролов и его помощники. Фролов долго изучал повтор эпизода и вынес вердикт – пенальти. Кристиан Нобоа с точки промахивается редко, и в этот раз сумел переиграть Илью Помазуна – 1:0.

«Урал» это нисколько не сбило с нужного настроя, и уже через три минуты «шмели» отыгрались. В кубковой игре против «Сочи» десять дней назад «Урал» дважды забил с углового, причем сделал это в схожей манере: навес Лазара Ранджеловича, скидка на дальнюю штангу и гол Юрия Газинского. Такой же трюк провернули екатеринбуржцы и в игре с «Крыльями Советов». Казалось, что эта комбинация уже будет разобрана соперниками от и до, но «Урал» умудрился вновь реализовать этот розыгрыш. Ранджелович подал, Алексей Каштанов скинул на дальнюю, где вновь один оказался Юрий Газинский – 1:1. Четыре мяча по одной и той же схеме, забитые одним и тем же игроком в последних трех играх, – фантастика.

Еще пенальти. Но в другие ворота

Во втором тайме команды еще раз обменялись забитыми мячами. На этот раз вперед вышли екатеринбуржцы, отличившись с пенальти. И опять же, назначение этого одиннадцатиметрового вызвало вопросы: Алексей Каштанов упал после контакта с защитником «Сочи», но контакт этот не был серьезным. Однако и здесь арбитр направился к монитору, смотрел повтор и указал на точку. Сам Алексей Каштанов отправился к мячу и забил свой пятый гол в сезоне – 2:1.

Но хозяева довольно быстро восстановили равенство: через три минуты после гола Каштанова Мусса Сиссако буквально занес мяч в ворота Ильи Помазуна и установил окончательный счет встречи – 2:2.

– В первом тайме мы играли немного зажато, могли больше уходить в атаки, – отметил после матча Виктор Гончаренко. – Во втором тайме смогли увеличить темп нашей атаки. Соответственно, возросло давление на защиту соперника. К сожалению, у нас много таких матчей случается, когда в определенный момент команда начинает думать больше об удержании счета, а не о развитии. Наверное, за это мы были наказаны сегодня, хотя «Урал» все равно был чуть ближе к победе, чем «Сочи».

До конца – четыре матча

До конца осенней части сезона «Уралу» остается провести по два матча в чемпионате и Кубке страны.

В Премьер-лиге соперниками команды Виктора Гончаренко будут московский «Локомотив» (6 ноября) и воронежский «Факел» (12 ноября). Обе эти встречи «шмели» проведут в Екатеринбурге.

В Кубке России екатеринбуржцы примут ЦСКА (в период с 8 по 10 ноября), а также на выезде сыграют с «Торпедо» (с 18 по 20 ноября). Напомним, что в чемпионате страны «Урал» занимает десятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. На групповом этапе Кубка России «шмели» идут на второй позиции, одержав три победы в четырех встречах.

Рекордная серия «Урал» прервал свою рекордную победную серию, которая – с учетом матчей Кубка России и игр Премьер-лиги – составляла шесть матчей. Но при этом команда Виктора Гончаренко продолжает другую серию: «Урал» не проигрывает на протяжении семи матчей (опять же – с учетом игр Кубка России). Если же говорить только о играх чемпионата России, то без поражений «шмели» идут в последних пяти встречах. В истории екатеринбургского клуба были и более продолжительные серии без поражений в Премьер-лиге. Самая длительная датируется сезоном 2017/2018, на старте которого «Урал» не проигрывал в семи встречах кряду. Достижение солидное, но нужно учитывать, что победа в этих матчах была всего одна: над московским «Динамо» (1:0). Соответственно, еще шесть игр «шмели» свели вничью, и, следовательно, за эти семь встреч «Урал» набрал 9 очков. Для сравнения, в текущей серии из пяти матчей команда Виктора Гончаренко набрала уже 13 очков. По этому показателю нынешний состав «Урала» обошел и команду образца сезона 2015/2016. Тогда «шмели» дважды выдали серию из шести матчей без поражений подряд, и в обоих случаях у команды было по три победы, три ничьи и, соответственно, 12 набранных очков. Получается, что нынешняя серия «Урала» из пяти матчей подряд без поражений является рекордной по количеству набранных очков за этот период.