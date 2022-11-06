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6 ноября 2022, 18:02

"Урал" в Екатеринбурге сыграл вничью с "Локомотивом"

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Футбольный клуб "Урал" провел матч 16-го тура чемпионата России по футболу. "Шмели" на своем поле сыграли вничью с "Локомотивом" — 2:2.

В первом тайме команды имели не так много голевых моментов. "Урал" больше владел мячом, но забить сумел "Локомотив". Железнодорожники провели быструю атаку, которую точным ударом завершил Антон Миранчук — 1:0.

В перерыве Виктор Гончаренко произвел сразу три замены, что повлияло на игру. "Урал" стал действовать агрессивнее и сумел выровнять положение. Вновь на помощь екатеринбуржцам пришел угловой: Лазар Ранджелович сделал подачу, Алексей Каштанов пробил головой, но с его ударом справился голкипер "Локомотива" Даниил Худяков. Зато на добивании первым оказался Юрий Газинский, который внес мяч в ворота и выровнял положение — 1:1. А на последней минуте основного времени екатеринбуржцы забили еще раз. Лазар Ранджелович сделал еще одну подачу с углового, а Егор Филипенко точным ударом вывел "Урал" вперед — 2:1.

Казалось, что екатеринбуржцы доведут дело до победы, но "Локомотив" вырвал ничью. В последней атаке гостей Егор Филипенко срезал мяч в свои ворота и установил итоговый счет встречи — 2:2.

Следующий матч "Урал" проведет дома. 12 ноября "шмели" примут "Факел".

Областная газета Свердловской области

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