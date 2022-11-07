«Урал» упустил победу над «Локомотивом» на последних секундах

34-летний защитник «Урала» Егор Филипенко отметился дебютным голом за команду. А через несколько минут – дебютным автоголом. Фото: Павел Ворожцов

ФК «Урал» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в рамках 16-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:2, хотя за 15 секунд до конца встречи «шмели» выигрывали.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко немного удивил выбором стартового состава на матч с железнодорожниками: с первых минут на поле появился Андрей Егорычев, который занял место Лазара Ранджеловича. Серб в последних матчах – один из ключевых игроков атаки екатеринбургской команды, новостей о его травмах в клубе не было, и то, что он остался в запасе, казалось странным. Но уже после матча наставник объяснил, что это была профилактическая мера.

– Он наказан за то, что совершил такое действие, какое не стоит совершать, – сказал Гончаренко. – Это именно наказание за то, что он себя неправильно повел в одной ситуации. Это было в день матча. У меня нет списка штрафов для футболистов. Каждый из них сам определяет грань, которую не должен переходить. Сегодня, к сожалению, была для Лазара такая ситуация, в которой он повел себя неправильно и был наказан.

В остальном же «Урал» вышел в привычных для себя сочетаниях, но начал матч не очень удачно. На 16-й минуте «Локомотив» провел быструю атаку, которую завершил точным ударом Антон Миранчук. У екатеринбуржцев же в атаке мало что получалось: подходы были, но в завершающей стадии не хватало точности. В концовке первого тайма случился неприятный инцидент: Даниэль Мишкич и Егор Погостнов столкнулись головами. Хорвату потребовалась замена, а позже выяснилось, что у него серьезное повреждение.

– Игрока еще во время матча доставили в больницу, где провели обследование. Врачи диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Позже футболисту сделают операцию, – отметили в пресс-службе клуба.

В перерыве Виктор Гончаренко совершил аж три замены: вместо травмированного Мишкича вышел Эрик Бикфалви, также на поле появились Лазар Ранджелович и Фаниль Сунгатуллин, сменившие Андрея Егорычева и Ибраиму Сиссе соответственно. И игра «Урала» заметно преобразилась.

На 67-й минуте «шмели» сумели сравнять счет. Удивительно, но снова сработал розыгрыш углового удара: в последних матчах екатеринбуржцы забили четыре мяча именно с этого стандартного положения. Ранджелович сделал подачу, с ударом Каштанова голкипер «Локомотива» Даниил Худяков справился, а вот на добивании первым был Юрий Газинский. Он забил свой пятый мяч за «Урал» в последних четырех встречах, причем во всех случаях – после подачи с углового.

После этого «Урал» имел еще несколько хороших моментов, но забить больше не сумел. Казалось, что встреча так и завершится со счетом 1:1, но на последней минуте основного времени екатеринбуржцы заработали еще один угловой и снова забили. На этот раз передача Ранджеловича нашла голову белорусского защитника Егора Филипенко, который и вывел «Урал» вперед.

Оставалось доиграть пять минут, которые добавил главный арбитр встречи, но «шмели» не дотерпели. В последней атаке Наир Тикнизян ворвался в штрафную площадь «Урала» и нанес удар по воротам, а недавний герой встречи Егор Филипенко неудачно подставил ногу и срезал мяч в собственные ворота. Таким образом, «Локомотиву» удалось спастись за 15 секунд до финального свистка.

«Урал» продолжает свою беспроигрышную серию, которая с учетом матчей Кубка России составляет уже восемь матчей.

В чемпионате России после 16 туров «Урал» располагается на 11-м месте, имея в своем активе 18 очков.

Следующий матч «шмели» проведут в Екатеринбурге 12 ноября, соперником станет воронежский «Факел».