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12 ноября 2022, 15:58

"Урал" продлил беспроигрышную серию, победив в Екатеринбурге "Факел"

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Футбольный клуб "Урал" завершил осеннюю часть чемпионата России победой. Команда Виктора Гончаренко в Екатеринбурге разобралась с "Факелом" — 2:0.

"Шмели" владели преимуществом на протяжении всего матча. Долгое время гости глубоко оборонялись, но екатеринбуржцам все же удалось открыть счет до перерыва: Лазар Ранджелович сделал отличную передачу, а Андрей Егорычев внес мяч в пустые ворота — 1:0.

После перерыва хозяева продолжили атаковать и забили еще раз: с подачи Лазара Ранджеловича Эммерсон переправил мяч головой в сетку ворот гостей. "Урал" мог сделать счет крупнее, Алексей Каштанов точным ударом поразил ворота "Факела", но после просмотра видеоповтора взятие ворот было отменено. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Урала". 

На этом чемпионат России уходит на паузу. "Шмелям" осталось провести два поединка в Кубке страны: против ЦСКА и "Торпедо".

Областная газета Свердловской области

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