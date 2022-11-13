Екатеринбургские студенты могут бесплатно посетить матч ФК "Урал" против ЦСКА

От результатов этого матча будет зависеть распределение мест в группе. Фото: Павел Ворожцов

На "Екатеринбург Арене" 22 ноября пройдет кубковый матч между ФК "Урал" и ЦСКА. "Шмели" приглашают всех желающих студентов уральской столицы посетить игру бесплатно.

Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов.

"Игра с армейцами станет крайней домашней встречей для нашей команды в этом календарном году, и перед долгой зимней паузой нам бы хотелось, чтобы как можно больше зрителей пришло на трибуны "Екатеринбург Арены", — передает его слова пресс-служба "Урала".

Отмечается, что от результатов этого матча будет зависеть распределение мест в группе.

Напомним, что ФК "Урал" завершил осеннюю часть чемпионата России победой. В субботу, 12 ноября, "шмели" обыграли на домашнем поле "Факел" со счетом 2:0.