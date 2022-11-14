Попали в десятку

Для Андрея Егорычева гол в ворота «Факела» стал первым в нынешнем сезоне и пятым за время выступления за «Урал». Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на мажорной ноте. Команда Виктора ГОНЧАРЕНКО продлила свою беспроигрышную серию до девяти матчей, уверенно обыграв на своем поле воронежский «Факел» – 2:0. Это позволило «шмелям» закончить первую часть сезона в десятке сильнейших.

С «Факелом» разобрались уверенно

Первая встреча «Урала» и «Факела» в нынешнем сезоне состоялась в пятом туре в Воронеже. Екатеринбургский клуб только покинул Игорь Шалимов, а Виктор Гончаренко еще его не возглавил: командой временно руководил Евгений Аверьянов. «Урал» выглядел безнадежно, хотя и смог набрать первые очки, увезя из Воронежа ничью. Прошли двенадцать туров, и в Екатеринбурге была уже совсем другая игра.

«Урал» действовал с позиции силы практически всю встречу. У «Факела» был отличный момент в начале матча, но он им не воспользовался, а дальше на поле доминировал «Урал», который создал большое количество моментов и сумел повести к перерыву. Денис Кулаков отдал передачу на Лазара Ранджеловича, который сделал выверенный прострел на дальнюю штангу. Андрею Егорычеву осталось только направить мяч в пустые ворота – 1:0.

Во втором тайме команда Виктора Гончаренко продолжила атаковать и забила второй мяч. Еще одну голевую передачу на свой счет записал Ранджелович, который точно навесил в штрафную на Эмерсона, забившего свой дебютный мяч за «Урал». Стоит отметить, что Лазар Ранджелович в последних матчах является одним из главных действующих лиц в атаке екатеринбургской команды. У серба три забитых мяча и четыре голевые передачи (при этом не стоит забывать пять голов «Урала» с угловых, подает которые неизменно Лазар).

После второго забитого мяча «Урал» поймал кураж и стал играть в свое удовольствие. Чего стоит третий забитый мяч екатеринбургской команды: Олег Шатов элегантно сыграл пяткой на Егорычева, тот откатил под удар Алексею Каштанову, который не промазал и отправился праздновать забитый мяч. Но арбитр после долгого просмотра видеоповтора взятие ворот отменил, зафиксировав фол со стороны Егорычева в начале атаки. Эпизод спорный, и, несомненно, будет обсуждаться компетентными органами, но в очередной раз судьи оказались неблагосклонны к екатеринбургской команде. В первом тайме не был назначен пенальти в ворота «Факела» за игру рукой, а во втором – отменен гол. Но даже при всем при этом «шмели» довели дело до уверенной победы.

Опережая «Зенит»

«Урал» набрал фантастический ход, установив клубный рекорд и по победам подряд (шесть), и по количеству матчей без поражений (девять). Если брать в расчет только чемпионат России, то, начиная с 11-го тура, «Урал» набрал наибольшее количество очков среди всех команд РПЛ – 17. Столько же у «Спартака», на один балл отстает действующий чемпион и лидер нынешнего чемпионата – «Зенит». За семь туров «Урал» взлетел с предпоследнего места на десятую строчку в турнирной таблице, и теперь опережает «Факел», идущий в зоне стыковых матчей, на восемь очков, а «Химки», располагающиеся в зоне прямого вылета, – на девять.

При этом надо сказать, что «Урал» не только набирает очки, но и демонстрирует очень качественную игру. С приобретением всех новичков Виктору Гончаренко необходимо было время, чтобы разобраться со стартовым составом и схемой игры. Возникшая в середине сентября пауза была как нельзя кстати, именно после нее «Урал» выдал девять матчей без поражений, выиграв семь из них.

Если говорить конкретно о персоналиях, то в первую очередь нужно отметить Лазара Ранджеловича. Невооруженным глазом видно, что это футболист высокого уровня. Скорость, дриблинг, передачи – все при нем. Благодаря сербу раскрылся и Алексей Каштанов, который в начале сезона выглядел совершенно выпадавшим из игры. Теперь Алексей – лучший бомбардир команды в текущем сезоне (пять мячей), и впервые за долгое время у «Урала» появился полномасштабный центральный нападающий.

В центре поля очень здорово смотрится треугольник Ибраим Сиссе - Даниэль Мишкич – Юрий Газинский, где Газинский выполняет роль более атакующего полузащитника, а Мишкич с Сиссе играют в роли опорных полузащитников. У 33-летнего Газинского открылось в «Урале» второе дыхание. За всю предыдущую карьеру Юрий забил пять мячей только в одном сезоне: в 2009 году за «Смену» из Комсомольска-на-Амуре в ПФЛ. Спустя 13 лет он забивает в Премьер-лиге и Кубке России пять голов только за осеннюю часть. Виктор Гончаренко работал с Газинским в «Краснодаре» и хорошо знает полузащитника.

В целом стало лучше у «Урала» и в обороне. Виктор Гончаренко периодически тасует центральных защитников (Сильвие Бегича, Егора Филиппенко и Эмерсона), на флангах существует ротация в виде Дениса Кулакова, Мингияна Бевеева и Лео Гогличидзе. Бевеев, кстати, даже получил вызов в расширенный состав сборной на игру с Таджикистаном, но в итоговый список не попал. Единственной проблемой, пожалуй, остаются голы, пропущенные в концовках матчей, но и с этим «Урал» умеет справляться, что доказал в последнем туре.

Интересно, что большинство матчей беспроигрышной серии «Урал» провел без своего бессменного лидера последних сезонов – Эрика Бикфалви. Румын получил травму в игре с «Ахматом» перед паузой в сентябре. На восстановление ушел месяц, и первый матч в стартовом составе после этого Эрик провел только с «Факелом» в заключительной игре осенней части чемпионата. Вписать в схему Бикфалви будет еще одной задачей для Виктора Гончаренко, так как в отсутствие румына на его позиции отлично смотрелся Алексей Каштанов. Но для этого у белорусского специалиста будет зимняя пауза до марта и тренировочные сборы.

Еще не конец

Несмотря на то что в чемпионате России наступила пауза, до отпуска екатеринбургским футболистам предстоит провести еще две игры в Кубке России: 22 ноября «шмели» примут в Екатеринбурге ЦСКА, а 26 ноября на выезде сыграют с «Торпедо».

В нынешнем сезоне формат турнира изменился, и команды Премьер-лиги начинают розыгрыш с группового этапа. После четырех матчей «Урал» обеспечил себе как минимум участие в следующем раунде: «Сочи» проиграл все встречи в группе и уже точно займет последнее место. А вот на какой позиции финиширует «Урал» – пока неизвестно. На данный момент команда Виктора Гончаренко идет на второй строчке: у «шмелей» девять очков, как и у лидирующего ЦСКА. У «Торпедо», которое располагается на третьей строчке – шесть очков. Поэтому теоретически каждая из этих команд имеет шансы как на первую строчку, так и на третью.

Напомним, что два лучших клуба выходят в верхнюю часть сетки плей-офф, а команда с третьей позиции – в нижнюю, где смешается с представителями «пути регионов» (команды ФНЛ и ПФЛ проводят свой отборочный этап, сильнейшие из них попадут в плей-офф Кубка России). Интересно, что в случае проигрыша в верхней части плей-офф команда не вылетает из турнира, а опускается в нижнюю, где будет иметь шансы добраться до финала. А вот проигрыш в нижней части сетки означает вылет из Кубка России.

На среднем уровне «Урал» завершил осеннюю часть на 10-м месте в турнирной таблице, имея после 17 матчей 21 очко. Нынешний розыгрыш Премьер-лиги из-за проведения чемпионата мира ушел на паузу чуть раньше, чем это было в прошлые годы. Если брать все показатели «Урала» в первых 17 матчах чемпионата России, то получается, что нынешний результат екатеринбургской команды находится на среднем уровне. К примеру, в предыдущих трех сезонах положение «Урала» к этому моменту было хуже, чем сейчас. Лучший показатель по очкам был у екатеринбургской команды в сезоне 2015/2016 (который, кстати, «Урал» начинал с Виктором Гончаренко): тогда в активе «шмелей» было 25 очков и восьмое место. А если брать турнирное положение, то в сезоне 2017/2018 после 17 матчей «Урал» располагался на седьмом месте, имея 24 очка. Худший результат был показан екатеринбуржцами в сезоне 2014/2015: тогда «шмели» набрали 12 баллов и располагались на 14-й строчке.

Совпадений – минимум Изменения, которые провел Виктор Гончаренко, весьма очевидны. Наглядно это можно увидеть на бумаге, сравнив стартовые составы «Урала» в двух матчах против воронежского «Факела». Первый состоялся за тур до прихода белорусского специалиста, второй завершил осеннюю часть чемпионата России для «шмелей». Совпадений в этих составах четыре: голкипер Илья Помазун, а также Мингиян Бевеев, Андрей Егорычев и Эрик Бикфалви. Вероятно, был бы еще и Даниэль Мишкич, но в последней игре он не смог принять участие из-за серьезной травмы. При этом Андрей Егорычев совершенно не является игроком стартового состава для «Урала» Виктора Гончаренко: полузащитник много пропустил из-за травмы и появился на поле только в двух заключительных играх. То же самое можно сказать и про Эрика Бикфалви: выше мы уже отмечали, что беспроигрышная серия «Урала» прошла практически без румына. Вот и остается, что совпадений в двух стартовых составах всего два: Илья Помазун, у которого фактически нет альтернативы, и Мингиян Бевеев.

Здесь тепло На последней домашней игре чемпионата России «Урал» презентовал «теплые зоны» для болельщиков. Как отметили в «Урале», это совместная идея клуба и его попечителей. Российский чемпионат часто заканчивается уже в декабре, а возобновляется либо в феврале, либо в начале марта. Конечно, в это время погода на Урале не самая футбольная, поэтому для фанатов сделали специальные теплые зоны, которые находятся в подтрибунном помещении. Они отмечены наклейками на полу с надписью «здесь тепло»: если встать на эту наклейку, то можно ощутить теплый воздух, подающийся из специальных ламп. Поэтому, если во время матча зрителям станет холодно, то на какое-то время можно выйти погреться. Или же сделать это в перерыве встречи.