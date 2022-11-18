Ельцин и Россия разошлись

Рисунок: Максим Смагин

Завтра, 20 ноября, в Катаре стартует самый масштабный футбольный турнир четырехлетия – чемпионат мира. Сильнейшие национальные сборные на протяжении месяца будут бороться за главный трофей – Кубок мира. «Областная газета» отвечает на самые важные вопросы, касающиеся предстоящего турнира, на который Россию не допустили.

Почему ЧМ-2022 – уникальный?

– Турнир будет проходить на территории Катара, который славится своими высокими температурами. Летом воздух там прогревается до 50 градусов, и, конечно, играть в такую жару просто невозможно. Поэтому ФИФА пошла на беспрецедентный компромисс: турнир решили проводить в ноябре-декабре, хотя все предыдущие чемпионаты мира проводились летом, во время паузы в национальных первенствах.

Новые даты мундиаля создали немало трудностей, многим клубным турнирам пришлось стартовать раньше обычного, чтобы пауза на ЧМ-2022 не повлияла на их календарь. Кстати, организаторы турнира предлагали установить на всех стадионах охладительную систему для того, чтобы можно было значительно уменьшать температуру как на трибунах, так и на поле. Но в ФИФА приняли решение провести чемпионат зимой.

Катар – мусульманская страна с довольно строгими законами. И, конечно, проведение чемпионата мира с его обычной атмосферой представлялось с трудом. На деле проблемы тоже возникли. К примеру, за два дня до матча-открытия чемпионата ФИФА выступила с заявлением, что продажа пива на стадионах в Катаре и возле них будет запрещена, хотя у Международной федерации футбола был подписан контракт с компанией Budweiser на 75 миллионов долларов. Теперь с осторожностью стоит относиться и к заявлениям организаторов о том, что полиция будет лояльно относиться к поведению фанатов, ведь и пиво изначально планировали продавать в период ЧМ.

В Катаре фактически все стадионы построены с нуля. При этом – организаторы особо подчеркивают главное преимущество катарского чемпионата мира – все арены находятся в непосредственной близости друг от друга. Если в России между Екатеринбургом и Калининградом, принимавшими ЧМ-2018, 3000 км, то максимальное расстояние между аренами Катара – 75 км.

Благодаря близости стадионов болельщики смогут посетить гораздо больше матчей, чем могли это сделать в России. Интересно, что на «Матч ТВ» будет выходить передача «Здесь был Тимур», автор которой комментатор Тимур Журавель должен будет посетить все 64 игры турнира, при этом некоторые из них будут начинаться одновременно (в 2018 году журналист «Областной газеты» посетил 15 игр чемпионата мира в России)

Также оргкомитет ЧМ-2022 отмечает, что все построенные стадионы перейдут в режим наследия. Где-то уменьшат количество мест, некоторые стадионы будут перестроены и перестанут быть спортивными объектами, а одну арену и вовсе полностью разберут.

Для болельщиков создали уникальный палаточный лагерь, в котором они смогут жить во время чемпионата мира, так как гостиниц и отелей в Катаре не хватит, чтобы заселить всех желающих. Правда, стоимость проживания в таком лагере приравнена к цене на номер в пятизвездочной гостинице – 300 долларов за ночь.

Чемпионат мира в Катаре – самый дорогой в истории. Власти страны потратили на его организацию и проведение 220 миллиардов долларов – сумма запредельная. Для сравнения, согласно разным источникам, чемпионат мира в России обошелся не более чем в 15 миллиардов долларов.

Какой формат?

Формат турнира не изменился с чемпионата мира в России. 32 страны-участницы разделены на 8 групп по четыре сборные, две лучшие из каждого квартета попадут в плей-офф.

Далее турнир продолжится на выбывание. Матч-открытие турнира состоится 20 ноября, финал пройдет 18 декабря.

Кто фаворит?

Букмекеры называют главным фаворитом турнира сборную Бразилии. Пятикратные чемпионы мира едут в Катар сильным составом во главе с Неймаром. Бразильцы в последний раз становились победителями турнира двадцать лет назад, поэтому будут стремиться прервать безвыигрышную серию.

Также среди фаворитов еще одна южноамериканская страна – Аргентина. Вероятнее всего, это будет последний чемпионат для Лионеля Месси, который в своей карьере выиграл абсолютно все, кроме ЧМ. Он будет вести за собой слаженный аргентинский коллектив, который в 2021 году стал победителем Кубка Америки.

И, конечно, не стоит забывать про действующих чемпионов мира – сборную Франции. За всю историю лишь двум командам удавалось защитить свой титул на следующем турнире: Италии в 1938 году и Бразилии в 1962 году. Команда Дидье Дешама вполне может повторить этот успех: состав у французов не слабее, чем был во время турнира в России, плюс к сборной добавился новоиспеченный обладатель «Золотого мяча» – Карим Бензема, несколько лет не вызывавшийся в команду.

Кого не хватает?

Безусловно, в первую очередь – сборной России. Команда Валерия Карпина участвовала в отборочном турнире и сумела пробиться в стыковые матчи. Однако затем по политическим причинам российская команда была отстранена от всех международных матчей, в том числе и от стыков к ЧМ, где она должна была сыграть с Польшей, Швецией и Чехией. В итоге путевку в Катар завоевали поляки.

Не едет в Катар и действующий чемпион Европы – Италия. Итальянцы не попали на чемпионат мира в России, провели смену поколений и, казалось, после победы на Евро точно поедут на ЧМ-2022. Но команда Роберто Манчини не сумела напрямую отобраться в Катар, а следом уступила в стыках Северной Македонии и пропустит второй чемпионат мира подряд.

Среди тех, кто выступал в России, на ЧМ-2022 не попали также Швеция, Египет, Исландия, Нигерия, Панама и Колумбия.

За кого болеть?

Довольно логичный вопрос в отсутствие сборной России. Кстати, российская команда участвовала всего на четырех чемпионатах мира: в 1994 году (не вышла из группы), в 2002-м (не вышла из группы), в 2014-м (не вышла из группы) и в 2018-м (дошла до четвертьфинала).

Много предложений на самых разных уровнях поступают с тем, чтобы поддерживать в Катаре Сербию – дружественное для России государство. В ее состав, кстати, мог попасть и полузащитник «Урала» Лазар Ранджелович, уже имевший опыт игры за сборную, но на этот раз Лазар приглашение не получил.

Помимо этого, можно, например, обратить внимание на сборную Камеруна. Во-первых, там есть игрок Гаэль Ондуа – единственный россиянин, который все же сыграет в Катаре. Гаэль является воспитанником московских ЦСКА и «Локомотива», а также имеет (помимо камерунского) российское гражданство. За Камерун также сыграет Муми Нгамале – нападающий московского «Динамо».

В сборной Хорватии есть хорошо знакомый российским болельщикам Деян Ловрен – защитник санкт-петербургского «Зенита». А за Иран сыграет нападающий немецкого «Байера», а в прошлом игрок «Рубина», «Ростова» и «Зенита» Сердар Азмун.

Где смотреть?

Полноценный и единственный российский вещатель ЧМ-2022 – телеканал «Матч ТВ». Изначально речь шла о том, что матчи будут показывать «Первый канал», «Россия-1» и «Матч ТВ», как это было в 2018 году. Однако затем стало известно, что «Матч» покажет все 64 игры в эксклюзивном порядке на тематических каналах холдинга.

Матч-открытие между Катаром и Эквадором состоится 20 ноября. Перед этим пройдет церемония открытия турнира, которая начнется в 19:40 по уральскому времени. Сама игра возьмет старт в 21:00 по уральскому времени.

Свердловчане на мундиалях Только три уроженца Среднего Урала играли на чемпионатах мира по футболу (причем среди этого трио нет ни одного екатеринбуржца: двоих участников мундиалей дал Нижний Тагил, одного – Каменск-Уральский). Впервые свердловчане поехали на финальную часть чемпионата мира в 2014 году. Это были два тагильчанина: полузащитник Олег Шатов (которому тогда было 23 года) и нападающий Максим Канунников (22). Первым из них на поле вышел Шатов: 17 июня он сыграл 59 минут в стартовом поединке сборной России против Южной Кореи (1:1), после чего был заменен на Алана Дзагоева. Канунников дебютировал в следующей встрече: он отыграл весь матч против Бельгии (0:1). Общие показатели наших земляков на мундиале-2014: Шатов – 3 игры (все в стартовом составе), 1 желтая карточка, Канунников – 2 игры (во второй вышел на замену). Голами или результативными передачами ни тот, ни другой не отметились. Третий свердловчанин – защитник Игорь Смольников (29) – участвовал в домашнем чемпионате мира 2018 года. Уроженец Каменска-Уральского сыграл 36 минут против Уругвая (0:3), после чего был удален за вторую желтую карточку. Больше он на поле не выходил. На момент участия в мундиалях все три свердловчанина выступали за иногородние клубы. За екатеринбургский «Урал» (раньше или позже) играли Шатов и Смольников, Канунников футболку «шмелей» никогда не надевал.

На чемпионате мира в Катаре сыграет футболист по имени Ельцин В состав сборной Коста-Рики, которая сыграет свой первый матч на чемпионате мира 23 ноября (против Испании), входит и 30-летний полузащитник Ельцин Техеда (Yeltsin Antonio Tejeda Valverde), мама которого была поклонницей первого президента России и дала сыну имя в честь нашего земляка. Ельцин Техеда сейчас играет на родине – за клуб «Эредиано». До этого (в 2014–2018 годах) он выступал в Европе – во Франции и Швейцарии. Амплуа спортсмена – опорный полузащитник. В сборной страны Техеда дебютировал в возрасте 19 лет и на данный момент сыграл на международном уровне 73 матча (при этом не забил ни одного гола!). Нынешний чемпионат мира для Техеды – уже третий в карьере. Ранее он выступал на мундиалях в Бразилии (2014 год, 5 матчей) и в России (2018, 1). КСТАТИ. Согласно сайту www.namespedia.com, сегодня в мире насчитывается 14 человек с именем Ельцин. Они живут в 8 странах: по 4 –в США и Перу, по одному – в Венесуэле, Мексике, Коста-Рике, Индии, Индонезии и Эквадоре.