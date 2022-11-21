«Синара» и «Торпедо» провели три матча за пять дней

Дмитрий Прудников стал лучшим бомбардиром «Синары» в истории. Фото: Пресс-служба «Синары»

Екатеринбургский клуб «Синара» продолжает защиту титула обладателя Кубка России. В 1/4 финала соперником команды Евгения ДАВЛЕТШИНА стало нижегородское «Торпедо». Первый матч состоялся в Нижнем Новгороде, и «Синаре» удалось добиться победы – 5:4.

Интересно, что календарь свел «Торпедо» и «Синару» в трех матчах подряд. На прошлой неделе в Екатеринбурге команды провели два матча в рамках четвертого тура Суперлиги. В первом команда Евгения Давлетшина вела со счетом 4:1, затем уступала 4:5, но все же сумела вырвать ничью – 5:5. Во второй игре уже гости вели со счетом 4:2, но «Синара» проявила характер и сумела переломить ход игры, добыв победу на последней минуте матча – 5:4.

После этого команды отправились в Нижний Новгород, где провели первый матч 1/4 финала Кубка России. В прошлом сезоне они также встречались в рамках четвертьфинала турнира, и «Синара» дважды оказалась сильнее – 5:4 и 8:3.

Матч в Нижнем Новгороде получился таким же напряженным, как и противостояния в Екатеринбурге. «Синара» дважды выходила вперед по ходу первого тайма и ушла на перерыв с преимуществом – 2:1. В составе екатеринбуржцев отличились Максим Окулов и Дмитрий Прудников. Кстати, в повторной игре в Екатеринбурге Дмитрий забил свой 256-й гол за «Синару» и стал лучшим бомбардиром клуба за всю историю, побив рекорд Владислава Шаяхметова.

Во втором тайме «Торпедо» быстро сравняло счет, но затем екатеринбуржцы отличились три раза подряд. Сначала Сергей Абрамов и Максим Окулов отметились точными дальними ударами, а затем Максим Герасимов с близкого расстояния поразил ворота «Торпедо» – 5:2.

Нижегородцы приняли решение снять вратаря и разыгрывать большинство, и эта тактика принесла им успех. В концовке игроки «Торпедо» сумели забить два мяча и сократить отставание до минимума. В итоге встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Синары», которая сделала первый шаг на пути к полуфиналу турнира.

– Игра для нас была очень тяжелая, – отметил после матча главный тренер «Синары» Евгений Давлетшин. – По екатеринбургскому времени было уже очень поздно (23:30), и мы не привыкли играть в такое время. Начало матча мы еще просыпались, а потом подстроились под скорости, выровняли игру, повели по счету. Во втором тайме соперник больше владел преимуществом, больше контролировал мяч. Мы же выжали те моменты, которые создали. Комфортный счет 5:2, но концовку мы смазали. Играя 4 на 5, могли уйти в отрыв, реализуя пару моментов, но вместо этого пропустили два мяча. Счет 5:4 для всех понятен – еще ничего не решено в нашей паре. Все будет решаться в Екатеринбурге.

Ответная игра состоится нескоро: второй четвертьфинал намечен на февраль 2023 года. Следующие матчи «Синара» проведет в Суперлиге: 24 и 25 ноября команда Евгения Давлетшина сыграет против «КПРФ».