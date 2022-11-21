ЧМ-2022 стартовал с исторического поражения Катара

В Катаре взял старт главный футбольный турнир четырехлетия. В матче-открытии хозяева турнира встречались со сборной Эквадора. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканцев, и этот матч вошел в историю чемпионатов мира. Главные новости турнира в Катаре – в материале «Областной газеты».

– На протяжении 92 лет с момента проведения первого турнира команды-хозяйки чемпионата мира в матче-открытии не проигрывали. Да, далеко не всегда в стартовой игре выступала принимающая страна (к примеру, в 2002 году чемпионат мира в Южной Корее и Японии открыли сборные Сенегала и Франции), но тем не менее, если в матче-открытии играли хозяева, то они всегда набирали очки.

Катар прервал эту традицию. Уже в первом тайме хозяева пропустили два гола. Оба мяча на счету капитана Эквадора Эннера Валенсии. Он же кстати отличился еще раз в самом начале встречи, но гол был отменен из-за офсайда. Во втором тайме южноамериканцы спокойно контролировали игру и довели дело до победы.

– Дубль Валенсии продолжил традицию двух предыдущих турниров, в стартовых матчах которых также было забито два мяча одним футболистов. В 2014 году Бразилия обыграла Хорватию (3:1), а дубль на свой счет записал Неймар. В 2018 году в игре России и Саудовской Аравии два гола забил Денис Черышев.

– Лучший футболист планеты, обладатель «Золотого мяча-2022» Карим Бензема пропустит чемпионат мира. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции получил на тренировке травму бедра, на восстановление уйдет минимум три недели. Интересно, что прошлый чемпионат мира Карим пропускал из-за конфликта с партнером по сборной Матье Вальбуена.

– Два первых матча турнира пропустит один из лидеров сборной Бельгии Ромелу Лукаку: он не успел восстановиться после травмы. Несколько тренировок сборной пропустил обладатель семи «Золотых мячей» Лионель Месси. Однако в сборной Аргентины уверяют, что их капитан просто получил несколько дней отдыха, и пропуск тренировок не связан с повреждением.

– ФИФА ввела еще один запрет, на этот раз он коснется футболистов. Игрокам запретили выходить на поле в радужных капитанских повязках с надписью One Love в поддержку ЛГБТ. Ранее свое намерение выйти в подобных повязках высказали представители сразу нескольких европейских сборных, в том числе Англии и Нидерландов, которые проведут свои матчи во второй игровой день чемпионата мира.