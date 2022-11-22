Первая ничья, династия Веа и рекорд добавленного времени: новости ЧМ-2022

В Катаре завершился второй игровой день чемпионата мира по футболу. Главные новости – в материале «Областной газеты».

– Зрители увидели первую ничью на ЧМ-2022. Миром разошлись сборные США и Уэльса – 1:1. В первом тайме счет открыл американец Тимоти Веа, во втором капитан Уэльса Гарет Бэйл спас свою команду от поражения, реализовав пенальти.

– Тимоти Веа – сын легендарного в прошлом футболиста, обладателя «Золотого мяча», а ныне президента Либерии Джорджа Веа. Отец никогда не играл на чемпионате мира, так как выступал за сборную Либерии, которая в финальные турниры не проходила, а вот сын дебютировал на турнире в Катаре в возрасте 22 лет.

Семейство Веа примечательно тем, что отец и сын выступали за разные национальные сборные, так же, как, например, братья Жером и Кевин-Принс Боатенг (они, кстати, и вовсе сыграли друг против друга на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году): Жером выступал за Германию, а Кевин-Принс – за Гану.

В истории были и случаи преемственности, когда отец и сын играли в разное время за одну сборную. К примеру, Чезаре Мальдини играл за сборную Италии на ЧМ-1962, а его сын, Паоло, выступал за итальянскую команду на ЧМ-1990, ЧМ-1994, ЧМ-1998 (тогда сборную возглавлял отец) и ЧМ-2002. Более того, эта преемственность может продолжиться: у Паоло два сына, оба футболисты. Младшему – Даниэлю – 21 год, он, как и отец, выступает за «Милан», играл за юношеские и молодежную сборные Италии и вполне может попасть и во взрослую команду.

– Сборные Англии и Нидерландов одержали первые победы на турнире в Катаре. Англичане без проблем разобрались с Ираном, забив в каждом из таймов по три мяча – 6:2. А Нидерланды в непростом поединке оказались сильнее Сенегала – 2:0.

– Англия победила крупно, но до рекордного счета ей далеко. В 1954 году Венгрия обыграла Республику Корею – 9:0, с таким же счетом завершился матч на ЧМ-1974 Югославия – Заир, а в 1982 году Венгрия обыграла на чемпионате мира Сальвадор – 10:1.

– В матче против Англии голкипер Ирана Алиреза Беиранванд и защитник этой же команды столкнулись головами. . Вратарь оказался на газоне, у него шла кровь. Врачи долго оказывали ему помощь, и он даже смог продолжить игру, правда, через несколько минут попросил замену. Из-за этой паузы арбитр добавил к первому тайму аж 14 минут – это рекорд чемпионатов мира. Интересно, что во втором тайме судья добавил 10 минут, а в концовке добавленного времени отправился смотреть повтор момента и назначил пенальти в ворота Англии. В итоге команды переиграли во втором тайме 13 минут, а в матче – 27 минут.