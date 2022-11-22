"Урал" обыграл ЦСКА и вышел на первое место в группе Кубка России

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб "Урал" одержал победу в заключительном домашнем матче осенней части сезона. "Шмели" на своем поле обыграли ЦСКА в рамках Кубка России в серии послематчевых пенальти.

В основное время команды не сумели отличиться, хотя моменты были у обеих сторон. "Урал" пришли поддержать более 15 тысяч человек, что придавало екатеринбуржцам дополнительную мотивацию. После 90 минут игры на табло были нули, судьба победителя решалась в серии послематчевых пенальти.

Армейцы промахнулись первым же ударом, Роберто Мойзес попал в перекладину. "Урал" же реализовывал попытки уверенно. Последним к мячу подошел молодой Евгений Татаринов, от удара которого зависела победа команды. Евгений не сумел забить, серия продолжилась. Но следующий мяч ЦСКА также не достиг цели, Илья Помазун отразил удар Никиты Ермакова. Сильвие Бегич в следующей попытке оказался точен и принес "Уралу" победу — 5:4.

Этот успех позволил "шмелям" подняться на первое место в группе. В заключительном матче группового этапа команда Виктора Гончаренко сыграет с "Торпедо".