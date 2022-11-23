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23 ноября 2022, 12:45

Виктор Гончаренко: "Нужно брать игроков на усиление команды, а не просто ради трансфера"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Главный тренер футбольного клуба "Урал" Виктор Гончаренко рассказал "Областной газете" о возможных усилениях команды в зимнее трансферное окно.

— Понятно, что мы хорошо усилились в сентябре. Сиссе здорово смотрится в центре поля, Ранджелович активен в атаке. При этом у нас есть еще Рай Влут и Даниэль Мишкич, которые пока на травмах, Вячеслав Подберезкин и Олег Шатов должны набрать форму. Но, конечно, селекционная работа должна идти всегда. Сейчас нам надо понимать, что нужно брать игрока, который нас усилит, а не просто совершить трансфер ради трансфера. У нас есть понимание, какие позиции можно усилить, будем работать, — рассказал "Областной газете" Виктор Гончаренко.

Напомним, вчера "Урал" обыграл в пятом туре Кубка России московский ЦСКА. После этого команда возглавила свою группу.

Областная газета Свердловской области

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