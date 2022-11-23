Виктор Гончаренко - об итогах осенней части сезона для "Урала"

Наставник «Урала» Виктор Гончаренко доволен последними выступлениями команды. Фото: Алексей Кунилов

Во вторник футбольный клуб «Урал» провел заключительный домашний матч осенней части сезона. «Шмели» в Кубке России обыграли ЦСКА (в серии пенальти – 5:4), вышли на первое место в своей группе и продлили беспроигрышную серию до десяти матчей (с учетом игр чемпионата страны). Перед выездом в Москву на последний матч перед зимней паузой (против «Торпедо» в Кубке России 26 ноября) главный тренер команды Виктор ГОНЧАРЕНКО подвел итоги первой части сезона на пресс-конференции.

В первую очередь, белорусский специалист оценил поддержку трибун в игре против ЦСКА: на матче присутствовали более 15 тысяч человек, и он стал самым посещаемым в осенней части для екатеринбургской команды.

– Матчем против ЦСКА мы продержали тот уровень, который был у команды на протяжении двух месяцев. Огромное желание команды, самоотдача, понимание того, что мы должны быть вместе и побеждать любого соперника – все это присутствовало. У ЦСКА мы давно не выигрывали, и хорошо, что в этот раз все получилось. Спасибо огромное нашим болельщикам, которые пришли нас поддержать. Когда собираются две тысячи и пятнадцать тысяч – это совершенно разные ощущения. Надеюсь, что весной, когда будет теплая погода, столько зрителей будет ходить на каждую игру, – сказал Виктор Гончаренко.

Рассказал главный тренер «Урала» о тех приобретениях, которые помогли команде преобразиться, и о тех, которые, возможно, будут совершены в зимнее трансферное окно.

– Пришедшие игроки, которые приехали к нам за неделю до закрытия трансферного окна, сильно помогли нам, добавили в качестве игры и в характере. Сиссе здорово смотрится в центре поля, Ранджелович активен в атаке. При этом у нас есть еще Рай Влут и Даниэль Мишкич, которые пока на травмах, Вячеслав Подберёзкин и Олег Шатов должны набрать форму. Но, конечно, селекционная работа должна идти всегда. У нас есть понимание, какие позиции можно усилить, будем работать, – заявил белорусский специалист, отвечая на вопрос «Областной газеты».

Кстати, ставший позавчера свободным агентом португалец Криштиану Роналду в список потенциальных новичков «Урала» не вошел.

– Я с большим уважением отношусь к нему. Еще со времен его первого прихода в «Манчестер Юнайтед», мне очень нравилась та команда, – отметил Виктор Гончаренко. – Но сейчас вам многие тренеры скажут, что футбол изменился, что важно движение. Криштиану, безусловно, великий футболист, но в современном футболе нужно прессинговать, обороняться всем игрокам. И в больших матчах сказывается, если кто-то из твоих игроков это не делает. Думаю, назрели изменения как для «Манчестер Юнайтед», так и для Роналду. Соглашусь с Григорием Викторовичем Ивановым (президентом «Урала». – Прим. «ОГ») ,что предпочел бы видеть в команде Лионеля Месси.

Виктор Гончаренко отметил, что команда, несмотря на положительные результаты в последних матчах, не собирается расслабляться:

– Ощущение опасной зоны никуда не должно уходить, пока математически есть шансы на печальный исход. В каждом матче должно быть чувство опасности, что нужно выкладываться полностью и добывать результат. Если мы начнем думать о том, что что-то закончилось, что опасность позади, то ничем хорошим это не закончится. Перед командой стоит задача завершить чемпионат как можно выше в таблице и пройти максимально далеко в Кубке России. При этом надо понимать, что весной будет сложный календарь, больше выездных матчей, чем домашних. Нужно будет подготовить команду ко второй части сезона.

«Урал» Виктор Гончаренко возглавил во второй раз. Впервые он тренировал команду в 2015 году, но после семи туров покинул Екатеринбург. По словам специалиста, над вторым предложением он практически не раздумывал.

– Мы с Григорием Викторовичем знакомы очень давно, поговорили минут десять и пришли к соглашению. Понятно, что и мне не хотелось затягивать паузу без работы, это к хорошему не приводит. Команду знал, город тоже. Поэтому никаких сомнений не было, – отметил наставник «Урала».

Впереди у команды матч против московского «Торпедо», который завершит групповой этап Кубка России и осеннюю часть сезона. После этого футболисты и тренерский штаб отправятся в отпуск, из которого выйдут уже в середине января. 13 и 14 января команда соберется в Екатеринбурге, пройдет углубленное медицинское обследование, после чего отправится на сборы. Они, как и в прошлом сезоне, будут проходить в ОАЭ. Их сроки будут зависеть от расписания матчей Кубка России.

Слово президенту Своим мнением об осенней части сезона поделился и президент екатеринбургского «Урала» Григорий ИВАНОВ. Про то, почему трансферная кампания прошла уже после четырех проигранных матчей. «Летом мы смотрели много разных футболистов. К сожалению, не всегда были финансы на того или иного игрока. Взяли тех, кого посчитали нужным, плюс предыдущий главный тренер, Игорь Шалимов, говорил, что его все устраивает, что он будет играть с этим составом. Но получилось как получилось. Без главного тренера я ни одного футболиста не беру. Летом мы приобрели Алексея Каштанова, Мингияна Бевеева, Эмерсона. Игорь Михайлович сказал, что должен справиться с этими футболистами и с этими приобретениями. Не получилось». Про Fan-ID. «Думаю, что систему Fan-ID надо пересматривать, дорабатывать. На матч с ЦСКА, где система не действовала, пришли 15 тысяч человек. В городах, где ее еще не ввели, тоже много зрителей. И нет никаких беспорядков, безобразий. Я думаю, что система Fan-ID создала проблему в тех городах, где ее ввели, в том числе и в Екатеринбурге. Мы не досчитались многих наших болельщиков». Про ошибки судей. «По ходу сезона было действительно много судейских ошибок не в нашу пользу. Я думаю, что критиковать арбитров надо. Почему-то все считают, что футболистов, тренеров, президентов критиковать можно, а судей нет. И критика должна идти им на пользу».