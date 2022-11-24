Семь голов испанцев, третья нулевая ничья и фиаско Германии: новости ЧМ-2022

В Катаре завершился четвертый игровой день чемпионата мира по футболу. Он, как и предыдущий, не обошелся без сенсаций: Германия неожиданно уступила Японии, а Испания одержала самую крупную победу на этом турнире. Главные новости ЧМ-2022 – в материале «Областной газеты».

– На нынешнем чемпионате мира входят в привычку нулевые ничьи. В среду финалист ЧМ-2018 – сборная Хорватии – не сумела одолеть Марокко – 0:0. Это уже третья нулевая ничья за 12 сыгранных матчей (ранее подобный результат был в играх Мексики и Польши, а также Дании и Туниса). Для примера: на турнире в России четыре года назад был зафиксирован всего лишь один подобный результат. Тогда Франция и Дания разошлись миром на групповом этапе.

– Вслед за Аргентиной, которая сенсационно проиграла Саудовской Аравии, оступилась и Германия. Немцы были явными фаворитами в матче с Японией, вели по ходу второго тайма со счетом 1:0, но затем пропустили два мяча и потерпели поражение – 1:2. Германия продолжила неудачное выступление на чемпионатах мира, которое тянется еще с России. Тогда немецкая команда проиграла Мексике и Южной Корее на групповом этапе, заняла последнее место в квартете и покинула турнир.

– Зато статус одних из фаворитов турнира подтвердили Бельгия и Испания. Бельгийцы с трудом, но все же одолели сборную Канады, которая в первом тайме не реализовала пенальти. В итоге судьбу победителя решил один гол, забитый Миши Батшуаи – 1:0. А испанцы знатно порезвились в матче против Коста-Рики, где, напомним, играет полузащитник, которого зовут Ельцин Тахеда. Уже в первом тайме команда Луиса Энрике забила три безответных мяча, хотя могла отличиться гораздо большее число раз. Во втором тайме Испания продолжила доминировать, еще четыре раза огорчила голкипера Коста-Рики Кейлора Наваса и одержала самую крупную победу на текущем турнире – 7:0 (ранее на чемпионатах мира бывали и более разгромные победы – с разницей в 9 мячей, «ОГ» рассказывала об этом в номере за 23 ноября).