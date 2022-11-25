Российский день на ЧМ-2022

В Катаре завершился первый круг группового этапа чемпионата мира по футболу

Последние команды провели свои стартовые матчи, а соревновательный день стал знаковым для России.

– В матче Швейцария – Камерун во втором тайме на поле появился единственный россиянин, участвующий в ЧМ-2022, – 27-летний полузащитник Гаэль Ондуа. Он родился в Камеруне, но еще в детстве с семьей перебрался в Россию (его отец – дипломат), где проживал долгое время и начинал футбольную карьеру в академиях «Локомотива» и ЦСКА. У Гаэля есть российское гражданство, сам футболист считает себя наполовину россиянином, и поэтому вышел на поле в бутсах, на которых были изображены два флага – Камеруна и России.

Гаэль Ондуа не сумел помочь камерунской команде уйти от поражения в матче со Швейцарией. Кстати, в этой игре на поле появился и Муми Нгамале – игрок московского «Динамо». Матч завершился минимальной победой швейцарской команды, а единственный гол забил Брель Эмболо – уроженец Камеруна, выступающий за Швейцарию. Вот такая ирония судьбы.

– Не обошелся игровой день без нулевой ничьей. Уругвай и Южная Корея так и не сумели отличиться. Это уже четвертый матч без голов, а позади только первый круг группового этапа. Напомним, что на чемпионате мира в России только один матч завершился со счетом 0:0 – Франция – Дания.

– Одна из главных звезд турнира – Криштиану Роналду – помог сборной Португалии одержать победу над Ганой. Криштиану заработал и реализовал пенальти во втором тайме, был признан лучшим игроком матча, а Португалия выиграла со счетом 3:2. Роналду установил очередной рекорд: капитан португальской команды стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться на пяти чемпионатах мира.

– В заключительном матче первого круга встретились Бразилия и Сербия. Многие любители футбола из России на этом турнире поддерживают именно дружественную Сербию, а их болельщики в Катаре скандировали: «Сербы и русские – братья».

Еще один интересный факт, относящийся к матчу Бразилия – Сербия: ассистентом ВАР был назначен австралиец… Антон Щетинин. Уроженец Санкт-Петербурга последние несколько лет живет в Австралии и делает карьеру футбольного арбитра.

Сам матч между бразильцами и сербами получился ярким. В первом тайме зрители голов не увидели, а во втором пятикратные чемпионы мира сумели прибавить в скорости и дважды отличились. Оба мяча на свой счет записал Ришарлисон, а второй гол будет претендовать на звание лучшего на этом турнире: бразилец принял мяч в чужой штрафной и красиво исполнил бисиклету (удар в падении через себя). Таким образом, сборная Бразилии одержала первую победу на турнире – 2:0. При этом южноамериканцы могут потерять свою главную звезду: Неймар получил по ходу игры повреждение и был заменен, о сроках восстановления футболиста пока неизвестно.

Будет ли отменен в России показ матчей сборных Англии и Германии, если они выйдут на поле с радужными повязками?

Страна-организатор чемпионата мира все-таки сломалась под давлением Запада: власти Катара разрешили, начиная с матчей второго тура, использовать ЛГБТ-символику. Это означает, что капитаны таких сборных, как Англия, Германия, Нидерланды с большой долей вероятности выйдут на ближайшие игры с радужными повязками, на которых написано One Lovе.

Эта ситуация вызвала определенную тревогу у российских любителей футбола, поскольку буквально только что Госдума приняла закон о тотальном запрете на все виды ЛГБТ-пропаганды. Будут ли теперь транслироваться по отечественному ТВ игры перечисленных выше сборных (и некоторых других), ведь показ радужных повязок можно расценить как нарушение нового закона?

«ОГ» обратилась за комментарием к управляющему партнеру екатеринбургской консалтинговой фирмы «Ардашев и партнеры» Владимиру Ардашеву. Вот его ответ:

– Закон запрещает пропаганду ЛГБТ. Но не является пропагандой нейтральный контекст – то есть исторические, художественные сведения, новостной контент СМИ (статьи или трансляции), где могут появляться представители или символы ЛГБТ-сообществ вне целей пропаганды, а как часть социально-одобряемой информации, событий и новостей. Таким образом, трансляция матчей чемпионата мира, где неотъемлемой, но второстепенной и несущественной частью контента является использование игроками известной символики, не будет нарушением закона. Ведь никому и в голову не придет наказывать СМИ за трансляцию свастики в легендарном фильме «Семнадцать мгновений весны». Иными словами, отличительной чертой между пропагандой и нейтральной информацией (новости, статья, обзор, трансляция в СМИ) нетрадиционных отношений является формирование сексуальных предпочтений и активное формирование определенного выбора. Чемпионат мира такую цель точно не преследует!