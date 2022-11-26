"Урал" обыграл "Торпедо" и занял первое место в группе Кубка России

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» завершил осеннюю часть сезона победой над «Торпедо». Команда Виктора Гончаренко оказалась сильнее в рамках Кубка России (2:1) и финишировала первой в своей группе.

В первом тайме зрители забитых голов не увидели. Основные события развернулись во второй половине игры. Сначала Эрик Бикфалви вывел «Урал» вперед, реализовав пенальти, а следом румын оформил дубль и сделал преимущество своей команды более комфортным — 2:0. До финального свистка «Торпедо» один мяч отыграло и обеспечило нервную концовку, но «шмели» сумели выстоять — 2:1.

Эта победа позволила «Уралу» занять первое место в своей группе. Команда Виктора Гончаренко на три очка опередила ЦСКА, который в заключительном туре обыграл «Сочи» — 2:1. «Торпедо» финишировало третьим и тоже продолжит участие в Кубке России, а вот для «Сочи» турнир закончен.