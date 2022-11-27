ФИФА не накажет игрока сборной Камеруна за бутсы с флагом России

Международная федерация футбола (ФИФА) не станет наказывать полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа за изображение российского флага на бутсах. Он выступал в них в игре против Швейцарии на ЧМ-2022, который проходит в Катаре.

После игры спортсмен заявил, что флаг России — знак уважения к стране, в которой он вырос. Однако его позиция вызвала непонимание. Так, футбольный эксперт Норвежской вещательной корпорации NRK Карл-Эрик Торп призвал ФИФА наказать Ондуа. А генсек Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман назвала действия футболиста "политическим символом".

В свою очередь пресс-секретарь Международной федерации футбола Джованни Марти отметил, что дисциплинарная комиссия знает об этом случае. "Но это не является проблемой, потому что он (Ондуа) вырос в России. Он из Камеруна и России. Это всего лишь флаг его страны", — цитирует его слова РИА Новости.

27-летний Гаэль Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России. Карьеру спортсмен начал в юношеской команде московского "Локомотива". Позже играл за столичный ЦСКА, луганскую "Зарю", махачкалинский "Анжи", швейцарский "Серветт" и датский "Вайле". Сейчас представляет немецкий "Ганновер".

Добавим, ранее россиян отстранили от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Сборная страны не смогла сыграть в стыковых матчах за право участия в чемпионате мира в Катаре.