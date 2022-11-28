Эрик Бикфалви забил в этом сезоне первый гол «Урала», он же отличился и в заключительном матче осенней части. Фото: пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» завершил осеннюю часть сезона еще одной победой. В рамках Кубка России «шмели» в Москве обыграли «Торпедо» (2:1) и сумели занять первое место в своей группе.

Еще один дубль Бикфалви

Перед заключительным туром группового этапа «Урал» лидировал в своем квартете, имея в активе 11 очков. У ЦСКА было десять баллов, у «Торпедо» – семь. То есть, екатеринбуржцы уже обеспечили себе место в верхнем плей-офф Кубка России, оставался лишь вопрос: с какого места «шмели» туда попадут. При жеребьевке финальной части турнира первые места квартетов будут играть против вторых мест, поэтому в том, чтобы удержать за собой лидирующую позицию, был смысл.

В Москву команда Виктора Гончаренко приехала за победой, выставив боевой состав. В атаке были и Лазар Ранджелович, и Алексей Каштанов, и Эрик Бикфалви. Но каких-то особых опасных моментов в первом тайме «Уралу» создать не удалось, за исключением удара Бикфалви, с которым справился голкипер хозяев Егор Бабурин. Игроки «Торпедо» тоже ничем не удивили гостей, поэтому на перерыв команды ушли при счете 0:0. В параллельной игре между ЦСКА и «Сочи» после первого тайма тоже была безголевая ничья.

Уже в самом начале второй половины игры екатеринбуржцы заработали право на пенальти. Защитник «Торпедо» в собственной штрафной наступил Алексею Каштанову на ногу. Сначала арбитр нарушения не увидел, но его ассистенты на ВАР позвали рефери посмотреть повтор, после чего судья изменил решение и указал на точку. К мячу подошел Эрик Бикфалви и хладнокровно реализовал пенальти – 1:0.

В середине второго тайма румын оформил дубль. Капитан «Урала» открылся в чужой штрафной и, получив хорошую передачу с фланга от Андрея Егорычева, переправил мяч в ворота. Интересно, что до этого Эрик в последний раз забивал 11 сентября в чемпионате России, это был матч против «Торпедо», и тогда Бикфалви также отметился дублем.

Без нервной концовки в матче не обошлось, хозяева один мяч отыграли и сохранили интригу до финального свистка. Но «Уралу» удалось удержать счет и одержать победу – 2:1.

Кто в соперниках?

«Урал» занял первое место в своей группе. ЦСКА, обыграв «Сочи», финишировал вторым, и вместе с екатеринбуржцами отправится в верхнюю часть плей-офф. «Торпедо» тоже продолжит выступление в Кубке России, но в нижней части турнира, а вот «Сочи» на трофей больше не претендует.

«Урал» вышел с первого места и попал в число сеяных команд. Компанию екатеринбуржцам составили «Спартак», «Динамо» и «Краснодар», то есть с этими командами подопечные Виктора Гончаренко точно не сыграют в 1/4 финала. Среди потенциальных соперников «Урала» четыре команды, которые заняли вторые места в своих группах: ЦСКА, «Ростов», «Краснодар» или «Локомотив». При этом в регламенте не прописано, будут ли разведены при жеребьевке команды из одной группы (например, «Урал» и ЦСКА).

В плей-офф «Пути регионов» оказались четыре команды, занявшие третьи места в своих группах: «Зенит», «Торпедо», «Ахмат» и «Нижний Новгород». Они путем жеребьевки получат в свои соперники «Уфу», «Акрон», «Волгу» или «Звезду».

Екатеринбуржцы добавили себе в календарь как минимум три дополнительных матча. 1/4 финала плей-офф «пути РПЛ» будет состоять из двух игр, в случае поражения «Урал» спустится во второй этап 1/4 финала «Пути регионов», где продолжит борьбу за трофей.

Финал Кубка России будет представлять собой противостояние победителей «Пути РПЛ» и «Пути регионов». Именно они разыграют главный трофей, решающий матч турнира состоится в июне 2023 года.

В отпуск с чистой совестью

«Урал» продлил свою фантастическую беспроигрышную серию до 11 матчей. Начиная с 28 сентября, команда Виктора Гончаренко набрала очень мощный ход: екатеринбуржцы сумели с последнего места в турнирной таблице чемпионата страны подняться на десятую строчку, а также взять реванш у ЦСКА и обойти армейцев в Кубке страны. Более того, из 11 матчей этой серии «шмели» выиграли 9. Ничейными были только поединки с «Локомотивом» и «Сочи» в чемпионате России, и при этом в обоих случаях екатеринбуржцы были близки к победе.

Теперь команда ушла в отпуск и соберется уже в 2023 году. С 13-го по 14-е января футболисты пройдут медицинское обследование, после чего отправятся в ОАЭ на тренировочные сборы. На этой неделе состоится жеребьевка Кубка России, на которой станет известен соперник «шмелей» и даты первых матчей. В чемпионате России пауза для екатеринбуржцев закончится в начале марта: команда Виктора Гончаренко отправится в Москву на игру со «Спартаком».

Сложный формат Нынешний формат Кубка России экспериментальный. Есть два направления: «Путь РПЛ» и «Путь регионов». Клубы Премьер-лиги начали турнир с группового этапа, а вот представители всех остальных дивизионов прошли через классический плей-офф и до весенней части турнира добрались только четыре команды: «Волга» (Ульяновск), «Акрон» (Тольятти) и «Уфа» из Первой лиги и «Звезда» (Санкт-Петербург) – из Второго дивизиона. Все они попали в нижнюю часть финальной сетки Кубка России, где к ним присоединятся четыре команды, занявшие третьи места в группах «Пути РПЛ». В верхней части плей-офф оказались восемь команд, финишировавших на первом и втором местах в своих группах. Таким образом, сформированы две сетки плей-офф, начиная с 1/4 финала. На пары команды будут разбиты жеребьевкой, после чего проведут двухматчевое противостояние (дома и на выезде) в верхней части, и один матч – в нижней части. Конечно, возникает вопрос: какой смысл выходить в верхнюю часть плей-офф, когда можно занять третье место и играть в нижней сетке с более слабыми командами? На этот вопрос организаторы ответили еще одним уникальным решением в формате турнира. Дело в том, что каждая стадия нижнего плей-офф проводится в два этапа. К примеру, восемь команд сыграли между собой в 1/4 финала, осталось четыре победителя. Но они не сразу выходят в полуфинал, а проводят второй этап 1/4 финала с командами, которые проиграли в четвертьфинале верхней части сетки. То есть, у команд «Пути РПЛ» есть право на ошибку, и в случае проигрыша они попадают в нижнюю часть сетки, где продолжают борьбу за трофей. А вот поражение внизу уже означает вылет из турнира. Вот такой замысловатый формат в этом году у Кубка России.