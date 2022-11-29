В Катаре завершился второй круг группового этапа чемпионата мира по футболу. Все команды провели по два матча, некоторые уже сумели оформить выход в плей-офф, а некоторые – потерять все шансы.

– Бразилия в отсутствие своего лидера – Неймара – в непростом матче обыграла Швейцарию. Пятикратные чемпионы мира владели преимуществом на протяжении всего матча, но победили с минимальным счетом: красивый удар удался Каземиро. Еще один гол забил Винисиус, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

– Португалия во втором туре оказалась сильнее Уругвая. Дублем отметился Бруну Фернандеш, хотя первый гол изначально записали на Криштиану Роналду. Португальцы с шестью очками обеспечили себе выход из группы.

– Всего три команды после второго круга имеют место в плей-офф: Франция, Бразилия и Португалия. На чемпионате мира в России таких команд было шесть – Россия, Уругвай, Франция, Хорватия, Бельгия и Англия. К слову, команд, потерявших шансы на выход из группы после второго круга, всего две: Катар и Канада, проигравшие по два матча. Все остальные имеют возможность попасть в плей-офф. На ЧМ-2018 вылетевших сборных после второго круга было аж девять – Саудовская Аравия, Египет, Марокко, Перу, Коста-Рика, Южная Корея, Панама, Тунис, Польша.

– В заключительный игровой день второго круга между собой встретились две команды, которые особо поддерживают болельщики из России: Сербия и Камерун. Сербов в России любят как дружественную страну, в ответ сербские болельщики вывешивают на трибунах Катара российский триколор. А за Камерун выступает единственный россиянин, попавший на ЧМ-2022, - Гаэль Ондуа (родился в Камеруне, но вырос в России и имеет гражданство нашей страны). В итоге встреча получилась яркой, камерунцы первыми открыли счет, но затем пропустили три мяча подряд. Казалось, что сербы не упустят победу, но Камерун отыграл два гола и завершил игру вничью – 3:3.

– Еще один жаркий матч выдали Южная Корея и Гана. Африканцы сумели повести со счетом 2:0, но во втором тайме кореец Гю-Сон Чо оформил дубль и выровнял положение. Футболисты Ганы вновь вышли вперед и последние 20 минут встречи отчаянно оборонялись. Корейцы устроили настоящий штурм ворот соперника, но сравнять счет не смогли – 3:2 в пользу Ганы.