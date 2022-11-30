На ЧМ-2022 определились первые пары плей-офф

В Катаре стартовал третий круг группового этапа чемпионата мира по футболу. Команды из двух первых квартетов провели заключительные матчи, определились первые две пары 1/8 финала.

– Сборная Нидерландов обыграла Катар (2:0) и финишировала первой в своем квартете, набрав семь очков. Катар же стал первой страной-хозяйкой чемпионата мира, которая проиграла все три матча: Эквадору (0:2), Сенегалу (1:3) и Нидерландам. Голландцы – серебряные призеры ЧМ-2010 и бронзовые призеры ЧМ-2014 – не прошли квалификацию на чемпионат мира в России, поэтому в Катаре подопечные Луи ван Гала будут стараться вернуть себе статус одной из сильнейших сборных мира.

– За вторую путевку в плей-офф в группе «А» боролись Сенегал и Эквадор. Южноамериканцы находились в более выигрышном положении, поделив очки с Нидерландами (1:1). Для выхода из группы Эквадору хватило бы и ничейного результата, но Сенегал сумел добиться победы в этой игре. Африканцы открыли счет в первом тайме, Эквадор выровнял положение по ходу второй половины встречи, но последнее слово осталось за Сенегалом (2:1), который вслед за Нидерландами отправился в плей-офф турнира. Интересно, что Сенегалу удалось прервать неудачную серию выступлений африканских команд на чемпионатах мира: на ЧМ-2018 в России ни одна сборная африканского континента не вышла из группы. Для сенегальцев это третий ЧМ, в финальной части которого они принимают участие: в 2002 Сенегал добрался до четвертьфинала, а в 2018-м не преодолел барьер группового этапа.

– Для главного тренера Сенегала Алиу Сиссе это уже третий чемпионат мира. На первом, в 2002 году, он был в качестве игрока. Тогда Алиу был капитаном своей национальной команды и помог ей добраться до четвертьфинала, выбив на групповом этапе из борьбы действующих на тот момент чемпионов мира – Францию. А в 2018 году Алиу Сиссе привозил Сенегал в Россию в качестве главного тренера, тогда его команда не смогла выйти в плей-офф.

– В группе «B» судьба путевок в плей-офф также решалась в последнем туре. Англия и Уэльс сошлись в британском дерби. Валлийцам необходима была только победа, чтобы рассчитывать на выход из группы, но англичане провели матч уверенно и разгромили своего соперника – 3:0. Таким образом, англичане заняли первое место, а Уэльс, впервые за 64 года пробившийся в финальную часть чемпионата мира, – последнее.

– В другом матче группы «B» встречались США и Иран – матч, о котором много говорили с политической точки зрения. Сама встреча получилась не такой яркой, как ее обсуждения. Американцы, которым была необходима победа, сумели реализовать один из немногих моментов, и Кристиан Пулишич принес США победу и выход в плей-офф – 1:0.

– В 1/8 финала Англия сыграет с Сенегалом. Команды ни разу не встречались между собой в финальных стадиях чемпионатов мира, зато играли в рамках олимпийского турнира в Лондоне в 2012 году. Тогда, правда, против Сенегала выступала сборная Великобритании, а не Англии, и встреча завершилась со счетом 1:1.

– США и Нидерланды, которые сыграют между собой в другой паре 1/8 финала, также не встречались друг с другом в финальных стадиях чемпионатов мира.