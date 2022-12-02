День сенсаций на ЧМ-2022

В Катаре завершился очередной игровой день чемпионата мира по футболу. Заключительные матчи группового этапа провели команды квартетов «E» и «F», и в обоих случаях не обошлось без сенсаций.

– Серебряные и бронзовые призеры чемпионата мира в России – Хорватия и Бельгия – встречались между собой, находясь на втором и третьем месте в своей группе. Лидером после двух туров являлась сборная Марокко, которая в параллельном матче играла с вылетевшей с турнира Канадой и, в случае победы, оставляла Хорватию и Бельгию позади. Поэтому европейским командам пришлось решать задачу по выходу из группы в очном противостоянии. Хорватов устраивала ничья, поэтому они выбрали оборонительную тактику и ловили Бельгию на контратаках. Бельгийцы не особо ярко атаковали в первом тайме, но во втором включились на полную мощность. На поле появился нападающий Ромелу Лукаку, у которого было как минимум три потрясающих момента, чтобы забить, но в двух случаях он пробил мимо ворот, а в одном угодил в штангу. Хорватам удалось выстоять и удержать ничейный счет: 0:0 – очередная нулевая ничья на турнире, и Хорватия со второго места отправилась в плей-офф.

– Настоящая сенсация турнира – команда Марокко – встречалась со сборной Канады, которая уже собрала чемоданы и готовилась отправиться домой. Если взглянуть на состав марокканцев, то можно понять, как им удалось справиться с Бельгией и не проиграть Хорватии. Во-первых, все, кто появился на поле в стартовом составе против Канады, выступают за европейские клубы и играют в топовых чемпионатах. А во-вторых, у Марокко есть настоящие звезды, которые делают результат: Хаким Зиеш («Челси»), Юссеф Ен-Несири («Севилья»), АшрафХакими («ПСЖ»), Нуссаир Мазрауи («Бавария»). В матче с Канадой игроки Марокко оправдали статус фаворитов. Все три мяча, забитые в матче, зрители увидели в первом тайме, голы Зиеша и Ен-Несири принесли африканцам победу – 2:1 – и первое место в группе.

– Для Марокко это второй выход в плей-офф в истории команды. В первый раз африканцы вышли из группы в 1986 году, но тогда вылетели в 1/8 финала. Всего для Марокко это шестой чемпионат мира, на который команда сумела пробиться.

– В группе «Е» и вовсе развернулся настоящий футбольный триллер, в котором поучаствовали все четыре команды. Испания, лидировавшая в группе после двух матчей (4 очка), встречалась с Японией (3 очка), сенсационно обыгравшей Германию и при этом уступившей Коста-Рике. В параллельном матче Германия (1 очко), отобравшая очки у Испании, настраивалась разгромить Коста-Рику (3 очка) и благополучно отправиться в плей-офф, рассчитывая при этом на помощь испанцев в параллельном матче. При таком турнирном раскладе шансы на выход имели все четыре коллектива, но начало матчей пошло по сценарию, который, наверное, многие ожидали. Испания и Германия практически синхронно забили быстрые голы, в онлайн-таблице Германия с последнего места поднялась на второе, а Испания сохранила лидерство. Но вторые таймы матчей перевернули все с ног на голову. Сначала Япония в начале второй половины встречи забила два мяча и вышла вперед – 2:1. Это повлияло на турнирный расклад: японцы переместились на первую строчку, Испания на вторую, а Германия осталась за бортом плей-офф. Затем чудеса начали происходить матче Германия – Коста-Рика. Южноамериканцы забили два гола подряд и вышли вперед, что еще раз перевернуло таблицу, которая на тот момент выглядела фантастически: Япония и Коста-Рика выходили в плей-офф, а Испания и Германия отправлялись домой. Но чуда не произошло: немцы все же пришли в себя, забили три мяча и одержали победу – 4:2. Правда, это не помогло им выйти в плей-офф: Япония удержала победу и заняла первое место в группе, а испанцы финишировали вторыми.

– Германия вылетает из группы на втором чемпионате мира подряд. В России немцы заняли последнее место, пропустив вперед Швецию, Мексику и Южную Корею.

– Один из мячей в ворота Германии забил костариканец Ельцин Техеда, которого назвали в честь первого президента России БорисаЕльцина (мама Техеда была поклонницей нашего земляка). Интересно, что до чемпионата мира он провел 73 матча за сборную, но забитых голов на его счету не было.

– В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией. Команды дважды встречались между собой на групповой стадии чемпионата мира: в 1998 году Хорватия одержала минимальную победу (1:0), а в 2006 году встреча завершилась со счетом 0:0.

– Марокканцы, занявшие первое место в своей группе, получили в соперники по 1/8 финала Испанию. Эти сборные были в одной группе на чемпионате мира в России, тогда их очная встреча завершилась со счетом 2:2, Испания вышла в 1/8 финала, где уступила России, а футболисты Марокко не преодолели групповой этап.